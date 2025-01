Posyp materac 2 razy w miesiącu i odkurz, a będzie czysty i świeży. Zneutralizuje brzydkie zapachy. Pranie materaca

Posyp materac 2 razy w miesiącu i odkurz, a będzie czysty i świeży

Materac, na którym śpimy każdej nocy, powinnyśmy prać średnio co 2 miesiące. Dlaczego to tak ważne? Otóż na materacu śpimy i to właśnie w niego wnika pot, brud, kurz, martwy naskórek, co sprzyja namnażaniu bakterii, roztoczy i sprawia, że materac nieprzyjemnie pachnie. Częste pranie materaca sprawi, że o wiele łatwiej jest usunąć z niego plamy i wszelkie zabrudzenia. Oczywiście wiadomo, że nie każdy z nas ma dostęp do odkurzacza piorącego, a pianki dostępne w drogeriach nie zawsze zdają egzamin. Jak wówczas szybko odświeżyć materac? Tu warto postawić na regularność, a nasz materac zawsze będzie pachnieć świeżością. Co zrobić? Do niewielkiej miseczki wsyp jedno lub dwa opakowania sody oczyszczonej i dodaj 10 kropli ulubionego olejku eterycznego. Oba składniki dobrze wymieszaj i starannie rozsyp na materacu. Mieszankę możesz delikatnie wetrzeć w powierzchnię i pozostaw na 2 godziny. Po tym czasie odkurz i gotowe. Soda oczyszczona znakomicie neutralizuje brzydkie zapachy i może pomóc w usuwaniu plam z potu, które dosyć często pojawiają się na materacach. Z kolei olejek eteryczny sprawi, że w sypialni będzie unosić się piękny zapach.

Pranie materaca domowymi sposobami

W sytuacji, gdy twój materac posiada zdejmowany pokrowiec, to możesz go po prostu zdjąć i wyprać w pralce lub oddać do pralni. Najszybszym i najefektywniejszym sposobem na pranie materaca jest wykorzystanie myjki parowej. Wyczyści materac głęboko, eliminując roztocza i inne zarazki nie narażając go na przemoczenie. Niektóre mopy parowe posiadają specjalną nakładkę do tapicerki. Można ją śmiało zastosować w przypadku prania materaca. Z kolei, gdy materac jest naprawdę mocno zabrudzony, to warto użyć specjalnego odkurzacza piorącego.