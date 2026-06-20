Prawdziwe i czyste brzmienie, gdziekolwiek jesteś

Teufel przedstawia MOVE 2, zaktualizowaną wersję sprawdzonych przewodowych słuchawek dousznych. Przejście na złącze USB-C sprawia, że idealnie pasują one do współczesnego świata urządzeń. Nie zmienił się natomiast charakterystyczny dźwięk Teufel, który znamy i cenimy w modelu MOVE. Pobierz zdjęcia | Link do sklepu internetowego Przegląd wszystkich funkcji:

Przewodowe słuchawki douszne w zaktualizowanej wersji ze złączem USB-C.

Plug & Play przez dowolne złącze audio USC-C w smartfonie, notebooku, komputerze PC, komputerze Mac, Steam Deck i innych urządzeniach.

Duże przetworniki liniowe HD o średnicy 9,1 mm zapewniające naturalny dźwięk hi-fi o wysokiej rozdzielczości, z wyważonym basem, łagodnymi tonami średnimi i precyzyjnymi tonami wysokimi.

Cyfrowa karta dźwiękowa USB-C (SoundCard 2.0) zapewniająca wysoki poziom sygnału bez zniekształceń i bez konieczności stosowania zewnętrznych adapterów.

Pilot zintegrowany z mikrofonem: odtwarzanie, przełączanie utworów, pauza, odbieranie połączeń i uruchamianie asystentów głosowych – wszystko pod ręką.

Bardzo dobra zrozumiałość mowy zapewniająca wyraźny odbiór podczas rozmów telefonicznych i korzystania z trybu głośnomówiącego.

Niezwykle lekkie i prawie niewyczuwalne: idealne do noszenia z okularami; bardzo elastyczny kabel (1,30 m).

Idealne dopasowanie dzięki czterem miękkim, wymiennym wkładkom dousznym wykonanym z silikonu o właściwościach antybakteryjnych.

Naturalny i precyzyjny dźwięk hi-fi

Przetworniki liniowe HD o średnicy 9,1 mm zapewniają zrównoważony i szczegółowy dźwięk, który doskonale sprawdza się zarówno przy odtwarzaniu muzyki, jak i podcastów oraz filmów. Zintegrowana cyfrowa karta dźwiękowa USB-C gwarantuje stały, wysoki poziom sygnału bez zniekształceń.

Prosta obsługa. Wyraźne rozmowy telefoniczne.

Pilot zintegrowany w kablu umożliwia wygodne i bezpośrednie sterowanie odtwarzaniem, głośnością, asystentem głosowym oraz połączeniami. Wbudowany mikrofon zapewnia doskonałą zrozumiałość mowy zarówno podczas krótkich rozmów, jak i dłuższych wideokonferencji.