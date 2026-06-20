Prawdziwe i czyste brzmienie, gdziekolwiek jesteś

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-20 12:39

MOVE 2 to przewodowe słuchawki douszne dla wszystkich, którzy chcą słuchać muzyki, obsługiwać urządzenie i rozmawiać przez telefon w prosty sposób, ciesząc się wysoką jakością. Proste, przemyślane i nadające się do codziennego użytku, zapewniają dokładnie to, co najważniejsze: charakterystyczne brzmienie Teufel, bez żadnych kompromisów.

Młoda kobieta w oliwkowej kurtce i niebieskim t-shircie, z czarnymi słuchawkami Teufel MOVE 2 w uszach, uśmiecha się, opierając głowę na dłoni trzymającej pionowy drążek w pociągu metra. Więcej o słuchawkach znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Teufel/ Materiały prasowe

Teufel przedstawia MOVE 2, zaktualizowaną wersję sprawdzonych przewodowych słuchawek dousznych. Przejście na złącze USB-C sprawia, że idealnie pasują one do współczesnego świata urządzeń. Nie zmienił się natomiast charakterystyczny dźwięk Teufel, który znamy i cenimy w modelu MOVE.  Pobierz zdjęcia | Link do sklepu internetowego  Przegląd wszystkich funkcji: 

  • Przewodowe słuchawki douszne w zaktualizowanej wersji ze złączem USB-C. 
  • Plug & Play przez dowolne złącze audio USC-C w smartfonie, notebooku, komputerze PC, komputerze Mac, Steam Deck i innych urządzeniach.  
  • Duże przetworniki liniowe HD o średnicy 9,1 mm zapewniające naturalny dźwięk hi-fi o wysokiej rozdzielczości, z wyważonym basem, łagodnymi tonami średnimi i precyzyjnymi tonami wysokimi.  
  • Cyfrowa karta dźwiękowa USB-C (SoundCard 2.0) zapewniająca wysoki poziom sygnału bez zniekształceń i bez konieczności stosowania zewnętrznych adapterów. 
  • Pilot zintegrowany z mikrofonem: odtwarzanie, przełączanie utworów, pauza, odbieranie połączeń i uruchamianie asystentów głosowych – wszystko pod ręką. 
  • Bardzo dobra zrozumiałość mowy zapewniająca wyraźny odbiór podczas rozmów telefonicznych i korzystania z trybu głośnomówiącego.   
  • Niezwykle lekkie i prawie niewyczuwalne: idealne do noszenia z okularami; bardzo elastyczny kabel (1,30 m). 
  • Idealne dopasowanie dzięki czterem miękkim, wymiennym wkładkom dousznym wykonanym z silikonu o właściwościach antybakteryjnych. 

Naturalny i precyzyjny dźwięk hi-fi 

Przetworniki liniowe HD o średnicy 9,1 mm zapewniają zrównoważony i szczegółowy dźwięk, który doskonale sprawdza się zarówno przy odtwarzaniu muzyki, jak i podcastów oraz filmów. Zintegrowana cyfrowa karta dźwiękowa USB-C gwarantuje stały, wysoki poziom sygnału bez zniekształceń.

Prosta obsługa. Wyraźne rozmowy telefoniczne.  

Pilot zintegrowany w kablu umożliwia wygodne i bezpośrednie sterowanie odtwarzaniem, głośnością, asystentem głosowym oraz połączeniami. Wbudowany mikrofon zapewnia doskonałą zrozumiałość mowy zarówno podczas krótkich rozmów, jak i dłuższych wideokonferencji.

Teufel
Autor: Teufel/ Materiały prasowe
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