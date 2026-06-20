To lato zamknie usta przeciwnikom zmiam klimatycznych? Nawet 35°C i tropikalne noce, a to dopiero początek. Pogoda na lato 2026

Po zmiennym początku lata, do Polski wracają ekstremalne upały, z temperaturami przekraczającymi 35°C, zwłaszcza w centrum i na zachodzie kraju.

Uciążliwe tropikalne noce i ryzyko gwałtownych burz z gradem i ulewnym deszczem stwarzają dodatkowe zagrożenia dla zdrowia i mienia.

Sprawdź, jak skutecznie przygotować się na nadchodzącą falę gorąca i ochronić siebie oraz bliskich przed jej negatywnymi skutkami.

Upały wracają do Polski. Temperatury mogą przekroczyć 35°C

Po kapryśnej wiośnie i zmiennym początku lata synoptycy przewidują wyraźne ocieplenie. W najbliższych tygodniach termometry w wielu regionach kraju mają pokazać ponad 30°C, a lokalnie nawet 35°C. Szczególnie gorąco może być w centralnej i zachodniej Polsce. Jednocześnie meteorolodzy ostrzegają przed gwałtownymi burzami, które często towarzyszą falom upałów.

Tropikalne noce utrudnią życie mieszkańcom miast

Eksperci zwracają uwagę nie tylko na wysokie temperatury w dzień. Coraz częściej pojawiają się również tzw. tropikalne noce, gdy temperatura nie spada poniżej 20°C. Takie warunki są szczególnie uciążliwe w dużych miastach, gdzie nagrzane budynki i asfalt utrudniają organizmowi regenerację podczas snu.

Burze mogą być równie groźne jak upały

Wysokim temperaturom mogą towarzyszyć gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Synoptycy wskazują na ryzyko silnych burz z ulewnym deszczem, gradem oraz porywistym wiatrem. Lokalnie nie można wykluczyć podtopień i szkód wyrządzonych przez wichury.

Podhale obawia się skutków gorącego lata

Szczególną uwagę na rozwój sytuacji pogodowej zwracają przedsiębiorcy z Podhala. Od lat region przyciąga turystów z krajów Bliskiego Wschodu, którzy szukają w polskich górach wytchnienia od ekstremalnych temperatur. Jeśli jednak również w Polsce utrzymają się długotrwałe upały, część odwiedzających może wybrać chłodniejsze kierunki. Dla lokalnej branży turystycznej oznaczałoby to mniejszy ruch i niższe wpływy w szczycie sezonu.

Jak przetrwać falę upałów?

Podczas upalnych dni eksperci zalecają regularne nawadnianie organizmu, ograniczenie aktywności fizycznej w najgorętszych godzinach oraz unikanie długiego przebywania na słońcu. Warto także pamiętać o ochronie głowy i odpowiednim przygotowaniu mieszkań na okres tropikalnych nocy.

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