To lato zamknie usta przeciwnikom zmiam klimatycznych? Nawet 35°C i tropikalne noce, a to dopiero początek. Pogoda na lato 2026

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-20 12:13

Po chłodniejszym początku sezonu synoptycy coraz częściej ostrzegają przed pierwszą poważną falą upałów tego lata. W wielu regionach Polski temperatury mogą przekroczyć 30°C, a lokalnie zbliżyć się do 35°C. Wraz z upałami pojawią się tropikalne noce, gwałtowne burze i pytania o wpływ pogody na turystykę, zwłaszcza na Podhalu.

Tłum ludzi na plaży i w wodzie, zażywający kąpieli słonecznych i wodnych podczas upalnego lata. Widoczne parasole i namioty plażowe zapewniające cień. Na naszym portalu możesz przeczytać o przygotowaniach na falę upałów.
Autor: Art Service / Super Express Upały i setki ludzi nad wodą
  • Po zmiennym początku lata, do Polski wracają ekstremalne upały, z temperaturami przekraczającymi 35°C, zwłaszcza w centrum i na zachodzie kraju.
  • Uciążliwe tropikalne noce i ryzyko gwałtownych burz z gradem i ulewnym deszczem stwarzają dodatkowe zagrożenia dla zdrowia i mienia.
  • Sprawdź, jak skutecznie przygotować się na nadchodzącą falę gorąca i ochronić siebie oraz bliskich przed jej negatywnymi skutkami.

Upały wracają do Polski. Temperatury mogą przekroczyć 35°C

Po kapryśnej wiośnie i zmiennym początku lata synoptycy przewidują wyraźne ocieplenie. W najbliższych tygodniach termometry w wielu regionach kraju mają pokazać ponad 30°C, a lokalnie nawet 35°C. Szczególnie gorąco może być w centralnej i zachodniej Polsce. Jednocześnie meteorolodzy ostrzegają przed gwałtownymi burzami, które często towarzyszą falom upałów.

Tropikalne noce utrudnią życie mieszkańcom miast

Eksperci zwracają uwagę nie tylko na wysokie temperatury w dzień. Coraz częściej pojawiają się również tzw. tropikalne noce, gdy temperatura nie spada poniżej 20°C. Takie warunki są szczególnie uciążliwe w dużych miastach, gdzie nagrzane budynki i asfalt utrudniają organizmowi regenerację podczas snu.

Burze mogą być równie groźne jak upały

Wysokim temperaturom mogą towarzyszyć gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Synoptycy wskazują na ryzyko silnych burz z ulewnym deszczem, gradem oraz porywistym wiatrem. Lokalnie nie można wykluczyć podtopień i szkód wyrządzonych przez wichury.

Podhale obawia się skutków gorącego lata

Szczególną uwagę na rozwój sytuacji pogodowej zwracają przedsiębiorcy z Podhala. Od lat region przyciąga turystów z krajów Bliskiego Wschodu, którzy szukają w polskich górach wytchnienia od ekstremalnych temperatur. Jeśli jednak również w Polsce utrzymają się długotrwałe upały, część odwiedzających może wybrać chłodniejsze kierunki. Dla lokalnej branży turystycznej oznaczałoby to mniejszy ruch i niższe wpływy w szczycie sezonu.

Jak przetrwać falę upałów?

Podczas upalnych dni eksperci zalecają regularne nawadnianie organizmu, ograniczenie aktywności fizycznej w najgorętszych godzinach oraz unikanie długiego przebywania na słońcu. Warto także pamiętać o ochronie głowy i odpowiednim przygotowaniu mieszkań na okres tropikalnych nocy.

Przeczytaj także:
Naukowcy mówią, że ten zapach ułatwia zasypianie. Nasyp do miski, dodaj 30 krop…
Fryzury na upały dla kobiet po 50-tce
Galeria zdjęć 6
Upały w Polsce. Jak Polacy sobie z nimi radzą?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FALA UPAŁÓW
UPAŁY
MORDERCZE UPAŁY
POGODA NA LATO