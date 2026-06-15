Zanim nadejdą upały zrób to z hortensjami. Uratujesz kwitnienie w tym sezonie i zamiast pustych badyli będziesz mieć gigantyczne kwiatostany. Hortensje, a upały

Zbliżające się upały i susza, zapowiadane od 20 czerwca, mogą zniszczyć kwitnienie Twoich hortensji, które wymagają dużo wody.

Wykonaj kluczowy zabieg ściółkowania wokół krzewów, by magazynowały wodę i zyskały niezbędne składniki odżywcze na czas suszy.

Nie ryzykuj utraty kwiatów! Dowiedz się, jak ten prosty trik uratuje hortensje i zapewni im bujne kwitnienie na lato

Wykonaj ten zabieg na hortensjach zanim nadejdą upały. W ten sposób uratujesz kwitnienie

Zbliża się okres kwitnienia hortensji. W zależności od odmiany szczyt kwitnienia hortensji wypada na okres od czerwca do września. To właśnie w tym czasie krzew wymaga szczególniej pielęgnacji wzmacniającej. Naukowa nazwa hortensji brzmi Hydrangea i oznacza dokładnie pojemnik na wodę Krzewy te mają spore zapotrzebowanie na wodę i bardzo źle znoszą suszę. Szczególnie niebezpieczne dla hortensji mogą być okres bardzo zmiennej pogody, gdy deszczowe dni przeplatają się z suszą. Synoptycy wskazują, że właśnie taka aura zbliża się do Polski. Już od około 20 czerwca termometry wskazać mogą nawet ponad 30 st. Celsjusza. Wiele wskazuje również, że w tym okresie nie ma co liczyć na opady deszczu. Oznacza to, że hortensji mogą zacząć marnieć. Niedobór wody może prowadzić do usychania i brązowienia liści oraz kwiatostanów. W skrajnych przypadkach krzewy mogą zahamować wzrost i wstrzymać kwitnienie. Przed nadchodzącymi upałami zrób to z hortensjami. Zabieg ten pomoże magazynować wodę i sprawić, ze hortensje lepiej zniosą suszę.

Bierz łopatę i kop wokół hortensji. Ten zabieg sprawi, że krzewy będą lepiej magazynować wodę

Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów, aby roślin miały lepszy dostęp do wody jest ściółkowanie. Zabieg ten jest prosty, a ma wiele zalet. Ściółkowanie polega na rozsypaniu wokół hortensji dwucentymetrowej warstwy ściółki, którą może tworzyć torf lub kora wymieszane z kompostownikiem. Zabieg ten przeciwdziała odparowywaniu wody i zatrzymuje wilgoć w glebie. Dzięki temu nawet w największe upały gleba wokół hortensji pozostaje wilgotna i nie paruje tak szybko. Dodatkowo wraz z wodą do gleby przedostają się składniki odżywcze z kompostu i odżywiają one krzew.

Jakie składniki odżywcze potrzebne są hortensjom w czasie upałów?

W czasie, gdy temperatury przekraczają 30 st. Celsjusza najważniejszym składnikiem odżywczym jest potas. Reguluje on gospodarkę wodną roślin i zapobiega i utracie przez nie wody. Ważnym składnikiem jest także fosfor, który wspomaga rozrost korzeni, dzięki czemu mogą one głębiej pozyskiwać wodę. Wśród domowych nawozów do hortensji na suszę poleca się skórki po bananach. Zawierają one zarówno fosfor i potas, dzięki temu kompleksowo wspierają krzewy podczas trudnych warunków atmosferycznych.

Jak podlewać hortensje w czasie upałów?

Ani ściółkowanie, ani najlepsze nawozy nie pomogą jeżeli hortensje nie będą stale zasilanie wodą. Krzewy te potrzebują sporego nawodnienia, ale bez przelania. W czasie najwyższych upałów najlepiej jest podlewać je codziennie. Ziemia powinna być stale wilgotna, ale nie mogą robić się duże kałuże wokół korzeni. Pamiętaj, że ostre słońce nie sprzyja pielęgnacji roślin. W czasie upałów wszystkie rośliny w ogrodzie nawadniaj wczesnym rankiem lub wieczorem.

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Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie