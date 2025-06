Prezentownik Empiku – wyjątkowe propozycje na Dzień Ojca

Empeak – funkcjonalność, która sprawdzi się w każdej sytuacji

Marka Empeak, dostępna na wyłączność w Empiku, została stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią aktywność, porządek i dobre rozwiązania na co dzień. Wśród propozycji idealnych na prezent dla taty znajdują się m.in. poręczne termosy, które sprawdzą się podczas weekendowych wycieczek i codziennych dojazdów do pracy, a także kompaktowe organizery na kable i ładowarki – nieocenione w podróży i domowym biurze. Nie brakuje również praktycznych gadżetów, takich jak breloczki z ukrytymi funkcjami scyzoryka czy wielozadaniowe długopisy. To kolekcja dla ojców, którzy lubią mieć wszystko pod ręką – niezależnie od sytuacji.

Kolekcja Dzień Ojca – z humorem i sercem

W ofercie Empiku na Dzień Ojca nie mogło zabraknąć również drobiazgów, które bawią i wzruszają jednocześnie. Kubki z napisem „Tata mistrz”, kolorowe skarpetki „Super Tata”, poduszka „Lord Father” nawiązująca do klimatu Star Wars czy portfel z grawerem to tylko część oferty, która w prosty sposób pokaże tacie, jak bardzo cenimy jego pozytywne nastawienie do świata. Dla miłośników majsterkowania Empik przygotował także zestawy narzędzi – bo przecież każdy tata to bohater domowych napraw.

