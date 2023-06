Prezenty na Dzień Ojca. Sprytny gadżet, który zadowoli każdego mężczyznę

Jak zobaczysz to wideo to przestaniesz potrząsać solniczką. Szef kuchni zdradza ukrytą funkcję solniczki. "Wow, to zmieniło moje życie"

Kupowanie prezentów mężczyznom potrafi stanowić niezły problem. Panowie częściej otaczają się bardziej przydatnymi przedmiotami niż kobiety. Dla nich prezent ma być przede wszystkim funkcjonalny i praktyczny. Jednym z prezentowych pewniaków są produkty z obszaru beauty. Tu znów u Panów jest trudniej. Mężczyźni swoją pielęgnacyjną rutyną najczęściej ograniczają do absolutnego minimum. Na szczęście są pewnie urządzenia, które im sprezentowane zawsze są strzałem w dziesiątkę. Tak jest między innymi w przypadku maszynek do golenia lub strzyżenia.

Maszynka do strzyżenia Easy Fade od marki Remington to multifunkcyjne urządzenie, które pomoże Twojemu tacie zamienić łazienkę w profesjonalnych salon fryzjerski. Powiedzmy sobie szczerze, wielu mężczyzn nie marzy o niczym innym, jak móc samemu się strzyc i stać na straż własnego wizerunku. Maszynka do strzyżenia Remington Easy Fade nie tylko pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze, ale pozwala również na dowolną stylizacja i strzyżenie włosów w domowym zaciszu.

Easy Fade od Remingtona wyposażona jest w 9 grzebieni prostych (8-stopniowa skala, 1,5-25 mm), by strzyc włosy na pożądaną długość oraz 10 specjalnie zaprojektowanych grzebieni do cieniowania (5 stopni długości), dzięki którym bez problemu wycieniujesz fryzurę i osiągniesz profesjonalne efekty. Co ważne, maszynka Remington Easy Fade jest bardzo wytrzymała i długowieczna. Niezawodne samoostrzące się japońskie ostrza ze stali nierdzewnej poradzą sobie z każdego rodzaju owłosieniem, a precyzja, jaką tną zachwyci nawet najbardziej wymagającego mężczyznę. Koniec z szarpaniem i frustracją podczas strzyżenia. Easy Fade to proste w obsłudze urządzenie, które w intuicyjny sposób pomoże osiągnąć idealne poziom cięcia. Strzyżenie włosów i brody jest przyjemne, szybkie i przede wszystkim skuteczne. Idealne dla każdego mężczyzny, który chce sam przejąć kontrolę nad swoją fryzurą oraz brodą.

Maszynka ta rewelacyjnie sprawdzi się również w podróży. Jest całkowicie wodoodporna, dzięki czemu z powodzeniem można jej używać pod prysznicem lub w wannie. Została ona tak zaprojektowana, by nie wyślizgiwała się z dłoni, a jej użytkowanie było komfortowe. W dodatku, bateria starcza na nawet 50 minut nieprzerwanej pracy.

