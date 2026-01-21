Projekt „Generowane spojrzenia” w Capitolu Zobacz, jak łączy się nieme kino z muzyką na żywą i nowoczesnymi technologiami

Projekt „Generowane spojrzenia”, sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i wspierany z funduszy unijnych, jest skierowany do wszystkich zainteresowanych. Jeśli jesteś otwarty na nowe doświadczenia oraz dialog między tradycją a nowoczesnością, koniecznie przyjdź do Capitolu! Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Wejdź do świata dźwięku i obrazu, poczuj sztukę w nowym wydaniu!

AI w teatrze?

Sztuczna inteligencja jest już niemal wszędzie – teraz pojawi się także w teatrze. Już 27 i 28 styczni br. wszyscy zainteresowani mogą przyjść do Teatru Capitol i wziąć udział w arcyciekawym wydarzeniu. Każdego dnia na scenie będzie można zobaczyć uznanych artystów muzyki improwizowanej, czyli Jerzego Mączyńskiego (saksofon, elektronika) i Bartosza Szabłowskiego (perkusja, elektronika). Widzów czeka krótka, dynamiczna podróż przez początki kina. Zobaczą m.in. filmy fantastyczne czy animacje z muzyką na żywo i projekcjami AI.

Zobacz i włącz się do dyskusji!

Wśród prezentowanych w Capitolu filmu znajdą się takie tytuły, jak:

The Marvelous Living Fan,

Private Snafu – No Buddy at All,

Le Voyage dans la Lune,

Satan in Prison,

Walter Ruttmann – Opus IV.

Po obejrzeniu projekcji odbędzie się panel dyskusyjny i krótkie warsztaty edukacyjne. To będzie przestrzeń do rozmów na temat praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji.

Dlaczego warto?

Projekt „Generowane spojrzenia” to wydarzenie, w którym publiczność może na własne oczy (i uszy!) przekonać się, jakie zastosowanie mogą mieć nowoczesne technologie w teatrze, czyli miejscu, które tworzą przede wszystkim ludzie. Widzowie będą świadkami tego, jak muzyka improwizowana staje się impulsem dla AI. Zobaczą, jakie obrazy algorytmy sztucznej inteligencji wygenerują pod wpływem muzyki granej na żywo, towarzyszącej klasycznym filmom niemym. To nietuzinkowe wydarzenie jest doskonałym miejscem do zadawania pytań, wymiany doświadczeń i wspólnego odkrywania nowoczesnych technologii. Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady działania AI oraz jej zastosowania zarówno w sztuce, jak i na co dzień.

Śpiesz się! Liczba miejsc ograniczona

Terminy pokazów z udziałem publiczności odbędą się:

27.01 (wtorek) o godz. 10:00, 12:00, 14:00,

28.01 (środa) o godz. 10:00, 12:00, 14:00.

Każde wydarzenie potrwa ok. 60 minut. Wstęp jest wolny, a liczba miejsc – ograniczona. Dlatego odbierz darmową wejściówkę w kasie głównej Teatru Capitol (czynna codziennie od godz. 10:00 do 19:00). Aby dowiedzieć się więcej na temat projektu, można skontaktować się z Główną Kasą Teatru, dzwoniąc pod numer 22 620 21 42 lub wysyłają e-mail na [email protected].