Przetestuj swoją sprawność umysłową. Czym jest Umysłowa Siłka?

Przestrzeń Umysłowej Siłki zapewnia gościom przede wszystkim angażujące wrażenia oraz pokazuje różne sposoby na podniesienie sprawności umysłowej – od gier poprawiających pamięć po aktywności wymagające kreatywnego myślenia. Program jest odpowiedzią na współczesne wyzwania dotyczące kondycji mózgu związane z wiekiem, czy chorobą Alzheimera. Według badań przeprowadzonych przez dr Roberta Wilsona i innych badaczy, opublikowanych w czasopiśmie Neurology, będąc aktywnym poznawczo np. grając w gry logiczne, warcaby, karty, rozwiązując łamigłówki czy pisząc listy, zmiany można opóźnić nawet o 5 lat.

Umysłowa Siłka Ingka Centres to „plac zabaw” dla umysłów w każdym wieku. W przestrzeni dostępne będą zadania i łamigłówki angażujące mózg oraz zmysły. Zabawa „Pomysłowe łamigłówki” pozwala odkrywać jak działają zmysły i jakie komunikaty wysyłają do mózgu. Zabawa „Trenujemy zmysły i umysły” to podchwytliwe zadanie dotyczące zapachu, które zmyli niejedną osobę. W ofercie znalazła się także zabawa „Paluszek i główka”, na której używając różnych narzędzi, należy stworzyć drogę umożliwiającą poruszanie się piłki. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. Każde z Miejsc Spotkań w ramach Umysłowej Siłki zaproponuje także różne dodatkowe aktywności.

‒ Poprzez Umysłową Siłkę chcieliśmy stworzyć dostępną i kreatywną przestrzeń oferującą ciekawe doświadczenia, które spodobają się osobom w różnym wieku. Zapraszamy każdego odwiedzającego nasze Miejsca Spotkań oraz całe rodziny: dzieci, rodziców oraz dziadków, a także ich przyjaciół, do spędzenia wspólnie czasu, by zatroszczyć się o swoją sprawność umysłową. Chcemy inspirować ich, by o siebie dbali prowadząc zdrowszy styl życia. Gry przynoszą wiele korzyści dla funkcjonowania mózgu, dlatego wybraliśmy trzy ciekawe aktywności, specjalnie po to, aby zapewnić dobrą zabawę. Nigdy nie było lepszego czasu na trening mózgu! ‒ powiedział Jacek Garbaczewski, dyrektor centrum handlowego SKENDE w Lublinie.

Poprzez interaktywne zabawy Umysłowa Siłka pokazuje, że w parze z aktywnością fizyczną gwarantującą dobrą kondycję ciała, powinno iść utrzymywanie w jak najlepszej formie umysłu. Wyniki badań pokazują, że u osób wykonujących czynności stymulujące umysł, ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych i wystąpienia demencji jest mniejsze. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zaleca regularne ćwiczenia umysłu, by zapobiegać demencji. Niezależnie od tego, czy osoba jest młodsza, czy starsza, nie ma lepszego czasu niż teraz, aby poprawić swoją sprawność umysłową np. korzystając z propozycji Umysłowej Siłki.

Kreatywni poszukiwacze przygód, ciekawscy, dociekliwi oraz spragnione wiedzy rodziny ‒ każdy znajdzie w ofercie Umysłowej Siłki coś dla siebie. Korzystając z aktywności Ingka Centres można bawiąc się, zadbać o kondycję swojego umysłu, czerpać pomysły na konstruktywne spędzanie czasu z rodziną i zainspirować się do wdrażania zmian w stylu życia, które będą pozytywnie wpływać na kondycję mózgu. Będzie to pierwszy krok w stronę zachowania zdrowia umysłu na długie lata i zapobiegania chorobom neurodegeneracyjnym m.in. chorobie Alzheimera.