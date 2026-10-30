Przez to grubosz jesienią nie rośnie i zrzuca liście. Błąd pielęgnacyjny może uśmiercić roślinę na dobre. Podlewanie grubosza

Przez to grubosz jesienią nie rośnie i zrzuca liście

Grubosz jajowaty jest rośliną dosyć często spotykaną w polskich domach. Według ludowych wierzeń jest on nazywany drzewkiem szczęścia i być może dlatego Polacy tak chętnie trzymają go na swoich parapetach. Jak na roślinę, która przynosi obfitość, grubosz jajowaty nie ma zbyt wielu wymagań. Wystarczy odpowiednie podlewanie i słoneczne stanowisko, a grubosz odwdzięczy się pięknym wyglądem. Niestety bywa także, że grubosz marnieje. Często dzieje się tak jesienią i w większości przypadków winne temu jest nieprawidłowe podlewanie rośliny. Otóż po zakończeniu słonecznego i ciepłego lata, gdzie większość roślin doniczkowych, w tym też i grubosz, wymagała zwiększonej częstotliwości nawadniania, a często też i zraszania, nadchodzi okres jesieni. I tu bywa, że z przyzwyczajenia nie zmieniamy swoich nawyków w pielęgnacji grubosza i nadal podlewamy go tak często, jak przez ostatnie miesiące. W efekcie roślina jest sukcesywnie przelewana, jej korzenie mogą zacząć gnić, zaczynają atakować ją choroby grzybowe. Wówczas jej liście żółkną i opadają.

Podlewanie grubosza jesienią i zimą. Zasady, dzięki którym nie będzie marnieć

Podlewanie grubosza jesienią i zimą jest oczywiście kluczowe dla jego zdrowia, jednak wymaga znacznego ograniczenia w porównaniu do okresu wiosenno-letniego. Wynika to z faktu, że roślina wchodzi wtedy w fazę spoczynku, jej wzrost zwalnia, a zapotrzebowanie na wodę drastycznie maleje. Najbezpieczniej jest po prostu sprawdzić wilgotność podłoża przed podlaniem. Włóż palec na głębokość około 2-3 cm w ziemię. Jeśli podłoże jest wilgotne, wstrzymaj się z podlewaniem. Uogólniając, jesienią grubosz może potrzebować wody raz na 2-4 tygodnie, a czasem nawet rzadziej, w zależności od temperatury w pomieszczeniu, wilgotności powietrza i rozmiaru doniczki. Jak prawidłowo podlewać grubosza? Podlewaj taką ilością wody, aby przelała się przez otwory drenażowe na dnie doniczki. To zapewnia nawodnienie całego systemu korzeniowego. Na koniec koniecznie wylej całą wodę, która zgromadzi się na podstawce, po około 15-30 minutach. Grubosz absolutnie nie toleruje stania w wodzie, ponieważ prowadzi to do gnicia korzeni. Pamiętaj też, że drzewko szczęścia nie potrzebuje zraszania, a stojąca woda na liściach może sprzyjać chorobom grzybowym.

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