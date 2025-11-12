Grubosz to drzewko szczęścia, które wymaga jasnego i ciepłego stanowiska, aby prawidłowo rosnąć i rozwijać się.

Jako sukulent, grubosz magazynuje wodę w liściach, dlatego kluczowe jest umiarkowane podlewanie, aby uniknąć przelania i gnicia korzeni.

Chcesz, by Twój grubosz zakwitł? Odkryj sekrety, jak zachęcić go do kwitnienia i jakie domowe nawozy pomogą mu rozkwitnąć!

Według ludowych wierzeń grubosz jest drzewkiem przynoszącym szczęście, a jego okrągłe listki symbolizują bogactwo i sprowadzają pieniądze do domu. Roślina przyciąga także spokój i pozytywną energię. Bez względu na to wierzymy w jego magiczną moc, grubosz po prostu jest piękną rośliną, która zdobi wnętrza. Jak o nią dbać, by spełniała dekoracyjną funkcję?

Gdzie powinien stać grubosz? Wybierz odpowiednie stanowisko

Najlepszym stanowiskiem dla grubosza jest jasne, słoneczne miejsce. Drzewko szczęścia potrzebuje także ciepła. Mimo że dobrze radzi sobie także w niższych temperaturach, to nie powinniśmy wystawiać go na działanie niższej niż 10 stopni C. Jeśli uprawiamy odmianę Hummel’s Sunset (z żółtoczerwonymi obwódkami na liściach) i chcemy pogłębić kolor, warto ustawić roślinę w jeszcze jaśniejsze miejsce. Grubosz jest sukulentem, rośnie powoli, a w miarę wzrostu jego pędy grubieją, nadając mu wygląd drzewka. Poprzez odpowiednie przycinanie, niektórzy formują grubosza w bonsai. Odłamane pędy można wykorzystać jako sadzonki nowych roślin.

Jak podlewać grubosza?

Grubosz jest sukulentem, który magazynuje wodę w liściach, dlatego nie lubi nadmiaru wilgoci. Najczęstszy błąd to przelanie rośliny, co prowadzi do gnicia korzeni i opadania liści. Podlewaj go, dopiero gdy ziemia stanie się całkowicie sucha. W okresie wzrostu (wiosna - lato) zazwyczaj podlewamy grubosza raz na tydzień. Jesienią stopniowo ograniczamy podlewanie. Natomiast zimą, kiedy roślina przechodzi w stan spoczynku, wystarczy podlać ją nawet raz na 3 tygodnie. Najlepiej używać miękkiej, odstanej wody w temperaturze pokojowej i podlewać bezpośrednio do ziemi, by uniknąć moczenia liści i pędów, dzięki temu zmniejszymy ryzyko chorób grzybowych. Po podlaniu trzeba też wylać nadmiar wody z podstawki. Korzenie grubosza źle znoszą stałą wilgoć.

Doniczka i podłoże do grubosza

Doniczka, w której posadzimy grubosza, musi mieć otwory odpływowe. Podłoże powinno być przepuszczalne. Sprawdzi się ziemia do sukulentów z dodatkiem piasku lub perlitu.Dlaczego grubosz nie kwitnie?Kwitnienie to przywilej starszych roślin. Wiele gruboszy zakwita dopiero po 8 - 10 latach uprawy, gdy osiągną odpowiednią wielkość i mają zdrewniałe pędy. W naturze grubosz przechodzi suchą, chłodną zimę. W domu często trzymamy go w stałej temperaturze i podlewamy regularnie, co uniemożliwia wytworzenie pąków kwiatowych. Aby zakwitł, potrzebuje zimą temperatury ok. 10 -15 st. C i ograniczonego podlewania. Ponadto grubosz to roślina światłolubna. Jeśli stoi w głębi pokoju lub na północnym parapecie, nie zgromadzi energii potrzebnej do kwitnienia. Najlepsze jest jasne, słoneczne stanowisko. Kolejną przyczyną braku kwiatów, jest złe nawożenie. Nadmiar azotu sprzyja rozwojowi liści, ale hamuje kwitnienie. Warto stosować więc nawozy z przewagą potasu i fosforu lub naturalne odżywki. Brak kwiatów może być spowodowany także stresem rośliny. Częste przesadzanie, przeciągi, bliskość kaloryferów czy wahania temperatury osłabiają grubosza i odbierają mu siły na kwitnienie.

Domowy nawóz do grubosza

Grubosz nie potrzebuje zbyt długiego nawożenia. Najlepszym momentem na jego zasilanie jest lato, jednak jeśli zauważysz żółte lub opadające liście, słabe korzenie i łodygi np. jesienią warto rozpocząć nawożenie grubosza. Możesz użyć specjalnych odżywek do sukulentów lub sięgnąć po domowe sposoby. Jedną z najprostszych naturalnych metod jest użycie wysuszonych fusów kawy. Wystarczy je rozsypać na wierzchu doniczki i podlać kwiat. Możesz użyć także odżywki ze skórek od bananów. Wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić i podlać roślinę.

