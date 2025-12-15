Pyszne.pl prezentuje Raport Trendów 2026

Gdy media społecznościowe co tydzień przynoszą nowe mikrotrendy, coraz trudniej uchwycić, które zjawiska naprawdę kształtują nasze codzienne wybory. Pyszne.pl od lat uważnie obserwuje te drobne i większe przesunięcia, które realnie wpływają na to, co jemy, pijemy i jak celebrujemy codzienność. Najnowsza edycja Raportu Trendów Pyszne.pl 2026 zbiera tę wiedzę w jednym miejscu, łącząc dane z serwisu z obserwacjami dotyczącymi stylu życia.

Tegoroczne kierunki zostały wyodrębnione przez polski zespół Pyszne.pl we współpracy z semiotykiem kultury. Zjawiska te zostały również zweryfikowane w badaniu ilościowym przeprowadzonym przez agencję IQS. To połączenie perspektywy danych i interpretacji kulturowej pozwoliło uchwycić trendy, które rzeczywiście przebijają się przez szum krótkotrwałych mód.

Raport przedstawia cztery wyraźne trendy: rosnącą rolę napojów, eksplozję azjatyckich inspiracji, apetyt na multisensoryczne doświadczenia oraz powrót do dzikiej natury w nowoczesnym wydaniu. To wypadkowa naszych obecnych nastrojów: od potrzeby lekkości i zabawy po szukanie autentyczności i sprawczości.

– Tegoroczne trendy są dla nas jasnym sygnałem, że wciąż rośnie znaczenie doświadczenia. W dostawie jedzenia nie chodzi już tylko o zaspokojenie głodu czy wybrnięcie z sytuacji, gdy lodówka okazuje się pusta. Użytkownicy oczekują wygody, różnorodności i możliwości odkrywania nowych smaków na własnych zasadach – komentuje Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl. – Pyszne.pl staje się miejscem, w którym Polacy eksplorują kulinarne trendy. Widzimy to bardzo wyraźnie: zanotowaliśmy trzykrotny wzrost zamówień matchy, rośnie popularność nowych dań kuchni azjatyckich, a jednocześnie umożliwiamy zamawianie artykułów spożywczych potrzebnych do samodzielnych eksperymentów w kuchni. Polacy szukają dań z „efektem wow” – i właśnie to chcemy im dostarczać. Tym bardziej, że coraz częściej zamawiamy nie z konieczności, lecz z ochoty – bo chcemy spróbować czegoś nowego albo zrobić sobie małą przyjemność tu i teraz. Ten impulsowy, doświadczeniowy sposób jedzenia będzie jednym z kierunków, które ukształtują rynek dostaw w najbliższych latach.

Wszystko płynie

Napoje przestają być tylko dodatkiem do posiłku – stają się rytuałem i sposobem na dbanie o siebie. Jak pokazują dane, aż 91% Polaków sięgnęło w ostatnim roku po coś mniej standardowego do picia niż klasyczne trio „woda, kawa i klasyczna herbata”, a aż 61% uważa, że napój może dać tyle samo satysfakcji co posiłek. Zwiększają się też oczekiwania. Coraz częściej sięgamy po funkcjonalne propozycje: cloud matchę na bazie wody kokosowej, izotoniki, elektrolity, kakao ceremonialne, kombuchę, napoje ziołowe czy hojichę. Prawie 70% Polaków świadomie dba o nawodnienie, a inteligentne butelki i aplikacje przypominające o piciu wody stały się codziennymi gadżetami – zwłaszcza dla młodych.

– Matcha to dla mnie prekursorka tego całego trendu. Miała bardzo trudne początki w Polsce, długo nie mogła się przebić, aż w końcu, za sprawą połączenia jej z różnymi dodatkami (vide virale z Azji), stała się nie tylko modnym napojem, lecz także pełnoprawnym posiłkiem cenionym za walory zdrowotne. Moim odkryciem jest matcha połączona z wodą kokosową, czyli viralowa Matcha Coconut Cloud. To podawana najczęściej na lodzie woda kokosowa, postrzegana obecnie jako najzdrowszy izotonik, bo bardzo bogaty w składniki mineralne, z dodatkiem spienionej matchy w postaci zielonej chmurki, która z lekkością utrzymuje się i dryfuje na powierzchni, jeśli nie zmieszamy ze sobą obu składników – komentuje Basia Starecka, ekspertka smaku, blogerka i podcasterka kulinarnych opowieści.

Azjatycka fala

Azja to dziś jedno z najważniejszych estetycznych i kulinarnych źródeł inspiracji. Już niemal co trzeci Polak uważa, że to Japonia i Korea wyznaczają trendy kulinarne, a ponad połowa badanych planuje spróbować jeszcze więcej azjatyckich potraw w przyszłym roku. Na popularności zyskują nie tylko dobrze znane sushi czy ramen, ale także koreańskie tosty, udon, tteokbokki, kimbapy, taiyaki, bingsu czy mochi. Estetyka kawaii przenika lokale i media społecznościowe, a generacja Z traktuje Azję jak kulturowy kompas: 40% słucha K-popu, a nawet co czwarty przedstawiciel pokolenia sięga po K-dramy, anime czy mangę.

– Kiedy w latach 90. Polska mogła się wreszcie otworzyć na świat, a co za tym idzie na nieznane jej dotąd kuchnie, jednym z pierwszych zagranicznych gości na sklepowych półkach był wtedy sos sojowy. Długo przyglądaliśmy się mu z niedowierzaniem, nie do końca wiedząc, jak i po co go stosować. Minęły zaledwie trzy dekady i dziś, prócz tego, że sos sojowy gości w większości naszych domów, to apetyt na Azję nam nie słabnie – wgryzamy się nie tylko w kulinarne abecadło azjatyckich klasyków, lecz także w nowe dania – wspomina Basia Starecka.

Zaskocz mnie

Jedzenie staje się dziś sensoryczną zabawą, w której liczy się struktura, efekt i element zaskoczenia. Potrawa ma nie tylko smakować, ale także angażować, dostarczać wrażeń i dawać efekt wow. Aż 68% Polaków uważa konsystencję za równie ważną jak smak. Stąd fascynacja nietypowymi teksturami oferowanymi np. przez galaretkę konjac, viralowe owoce w cukrowej glazurze (tanghulu) czy „gniecione” croissanty cienkie niczym naleśnik. Przyciągają nas też limitowane produkty i „blind boxy”, czyli pudełka z nieznaną zawartością. Restauracje coraz częściej tworzą małe kulinarne performanse – od makaronu mieszanego w wielkim kręgu sera po desery, które trzeba roztopić, przebić albo przekroić, by odsłonić środek. Nic dziwnego, że 37% Polaków zamawia z lokalu tylko dlatego, że serwuje on coś unikatowego.

– W tym trendzie liczy się bardziej efekt niż sam smak potrawy. Wszystko tu jest przerysowane, by być widoczne już z daleka. Gastronomia wykorzystuje social media, by dotrzeć do swoich potencjalnych klientów, a przez ekran nie czuć smaku potraw, a jedynie wygląd, który może ich przyciągnąć. Stąd wyścig o efekty specjalne i efekt wow, który na swoich telefonach zechcą uwiecznić także i goście. Jeśli będą „zasięgowi” to za ich sprawą do lokalu trafią kolejni. Po koreańskie tosty z ustawiają się kolejki zetek z naładowanymi wcześniej dobrze telefonami, podobnie po słynny już włoski makaron podawany w misce… z pizzy, taka polsko-włoska wariacja na miarę dobrze nam już znanego żurku w chlebie – wymienia Basia Starecka.

Naturalny ferment

Dzikość, sezonowość i własne uprawy stają się dla Polaków źródłem satysfakcji i poczucia sprawczości. Zachwyciliśmy się składnikami, które można „zdobyć” samemu: 60% badanych chodzi na grzyby, większość zbiera dzikie owoce i zioła, a 44% widzi w swojej kuchni rośliny uznawane kiedyś za chwasty. Jednocześnie rośnie moda na domowe uprawy: pomidory na balkonach, zioła na parapetach, boczniaki w kartonach. Fermentacja, czyli jeden z najstarszych sposobów na wydobycie zupełnie nowych smaków z sezonowych produktów, też przeżywa renesans, ale we współczesnym, kreatywnym wcieleniu – już 69% Polaków wybiera kiszonki dla zdrowia, a 40% eksperymentuje z nowymi składnikami. Naturalny ferment to nie tyle powrót do korzeni, ile fascynacja pięknem produktów prosto z natury – ich ekskluzywnością i wyjątkowym smakiem.

– Polska kuchnia ma wielkie zasługi w sianiu fermentu. Możemy być dumni z naszego dziedzictwa kulinarnego, w którym istotną rolę odgrywają zdrowe kiszonki. Po latach zapomnienia wracają do łask i prócz tego, że przypominamy sobie przepisy na małosolne naszych babć, samodzielnie eksplorujemy nowe dla nas pola fermentacji. Robimy octy z zebranych przez siebie owoców, które rozwodnione popijamy na czczo lub przed posiłkiem zgodnie z najnowszymi dietetycznymi trendami – zauważa Basia Starecka.

Raport Trendów Pyszne.pl 2026

Więcej informacji o każdym z trendów, a także pełne podsumowanie mijającego roku na Pyszne.pl, można znaleźć w Raporcie Trendów Pyszne.pl 2026. To sycąca porcja danych, analiz i obserwacji dotyczących kulinarnych wyborów Polaków. Z pełną wersją raportu można zapoznać się pod adresem Pyszne.pl/deals/trendy2026/.

Raport Przyszłości Dostaw już wkrótce

W uzupełnieniu Raportu Trendów Pyszne.pl zaprezentuje niebawem także Raport Przyszłości Dostaw. Jako firma technologiczna i eksperci w logistyce door-to-door wspólnie z prof. Arkadiuszem Kawą z Uniwesytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pyszne.pl szuka odpowiedzi na pytanie jak będą wyglądały dostawy za 5, 10 i 15 lat. Z Raportu wynika m.in., że szybkość i wygoda stają się rynkowym standardem w modelu „Everything On-Demand” – zaś przyszły popyt na natychmiastową dostawę ukształtują głównie zmiany demograficzne – w tym rosnąca liczba seniorów i singli. W perspektywie 15 lat technologia ewoluuje od optymalizacji AI i robotyzacji, aż po autonomiczne floty w pełni zintegrowane z ideą „smart cities”. Całość zmian spina konieczność zrównoważonego rozwoju, który do 2040 roku ma doprowadzić do całkowicie zeroemisyjnej logistyki. Premiera pełnego raportu wraz z wnioskami wkrótce.