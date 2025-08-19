Pyszne.pl przedstawia ranking najpopularniejszych potraw z ziemniaka

Prosto, lokalnie, prawdziwie

Według Raportu Trendów Pyszne.pl 2025, Polacy coraz bardziej cenią „szczerą kuchnię”. Aż 70% Polaków wybiera proste dania z kilku jakościowych składników, zamiast ekstrawaganckich i trudnych do odtworzenia potraw. Ponad połowa ankietowanych gotuje według rodzinnych, sprawdzonych przepisów, a co trzeci respondent uważa polską, domową kuchnię za swoją ulubioną.

W tym kulinarnym krajobrazie ziemniak, podstawa wielu tradycyjnych dań, nie ma konkurencji. Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące wyżywienia i rolnictwa (FAOSTAT) potwierdzają – przeciętny Polak zjada rocznie prawie 100 kg tego warzywa, co plasuje nas na 5. miejscu w światowym rankingu największych fanów ziemniaków.

Ziemniak w dostawie

Najczęściej zamawianym dodatkiem na Pyszne.pl są frytki – aż kilka milionów porcji rocznie! Najpopularniejsza pozostaje oczywiście ich klasyczna odsłona, choć na kulinarnym radarze co jakiś czas pojawiają się nowe hity. Wśród frytek coraz więcej zwolenników zyskują bataty, natomiast belgijskie, mimo że wciąż lubiane, notują subtelny spadek popularności. Poza frytkami w dostawie najczęściej wybór pada na puree.

Tradycja na lunch

W porze lunchu Polacy często mają ochotę na polskie smaki, więc chętnie korzystają z bogactwa rodzimej kuchni. W rankingu najpopularniejszych ziemniaczanych potraw na Pyszne.pl znalazły się jednak także zagraniczne akcenty:

Placki ziemniaczane

Kluski śląskie

Gnocchi

Kopytka

Placki po węgiersku

Drugie miejsce w kraju dla klusek śląskich w dużej mierze wynika z ich popularności właśnie na Śląsku, gdzie ta potrawa zajmuje wyjątkowe miejsce w kulinarnej tradycji.

Choć w dostawie królują frytki, Polacy wciąż chętnie sięgają po ziemniaczane potrawy, które pamiętają z rodzinnego domu. W świecie kulinarnych eksperymentów to właśnie ziemniak pozostaje najbardziej „szczery” – prosty, lokalny i zawsze w sezonie.