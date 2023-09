Kiedy ścinać piwonie przed zimą? Zrób to w tym terminie. Wiosną kwiaty odbiją ze zdwojoną siłą

Najnowszy quiz o Wednesday to pytania nie tylko o główną bohaterkę, ale również historię jej rodziny i przyjaciół. „Wednesday” to największy serialowy hit ostatnich lat. Od daty premiery (koniec listopada 2022), produkcja stała się drugim (po „Stranger Things") najchętniej oglądanym serialem na platformie Netflix. Odkąd Netflix potwierdził, że powstanie drugi sezon „Wednesday” fani uważnie śledzą każde doniesienia dotyczące premiery. Ci, którzy spodziewali się, że Wednesday Addams powróci w 2023 roku, mogą się rozczarować. Najnowsze informacje dotyczące kontynuacji serialu z Jenną Ortegą nie są zbyt optymistyczne. O czym piszemy TU. Jednak w oczekiwaniu na drugi sezon, możesz ponownie wrócić do Akademii Nevermore i przypomnieć sobie klimat serialu rozwiązując poniższy quiz. Ale uwaga, 10/10 zdobędą jedynie prawdziwi fani.

Quiz o Wednesday. Przypomnij sobie szczegóły serialu, zanim drugi sezon wskoczy na Netflix. Trudny test, który zdadzą jedynie najwięksi fani Pytanie 1 z 10 Na zachętę coś prostego. Jak ma na imię współlokatorka Wednesday? Enid Bianca Divina Dalej