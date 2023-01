Kwiaty z PRL-u znów stały się modne. Wraz ze wzrostem popularności stylu vintage w wyposażeniu wnętrz, szczególnie z lat 80. do łask wracają także rośliny doniczkowe z tamtego czasu. Popularne są także imprezy, a może raczej prywatki stylizowane na tamten czas. Ma to także odzwierciedlenie w wyborze kwiatów do wiązanek. Co królowało w bukietach i na parapetach w tym okresie? Sprawdź, czy pamiętasz i rozwiąż nasz Quiz o kwiatach z PRL-u.

QUIZ: Pełen wyzwań test o kwiatach z PRL-u. Jeśli pamiętasz anginkę, to masz już jeden punkt Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś łatwego. Popularna anginka, to kwiat, którym babcie leczyły ból ucha. Jaka jest jego prawdziwa nazwa? Pelargonia pachnąca Anginowiec Begonium Dalej