QUIZ. Umiesz odmieniać przez przypadki? Ten test z języka polskiego wyłoży nawet polonistę

Quiz z języka polskiego. Umiesz odmieniać przez przypadki?

Język polski zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych. Składnia, gramatyka i ortografia potrafią nieźle dać w kość. I choć uczymy się go od pierwszych lat życia, a w szkole podstawowej zagłębiamy swoją wiedzę na temat poprawniej polszczyzny, to są słowa, które mogą sprawiać trudności nawet poloniście. Zwłaszcza problematyczna bywa odmiana niektórych rzeczowników przez przypadki. Bo jak odmienisz słowo "kakao"? Czy jadąc do ciotki, powiesz, że jedziesz do Tych czy Tychów? Jesz "tort" czy "torta"? Sprawdź się w naszym quizie z języka polskiego i podaj poprawne formy odmian rzeczowników przez przypadki. To trochę jak powrót do szkoły podstawowej, ale wbrew pozorom łatwo nie będzie.

Quiz: czy umiesz odmieniać przez przypadki znajdziesz poniżej:

Quiz z języka polskiego. Umiesz odmieniać przez przypadki? Pytanie 1 z 10 Powiesz "Jadę do...": Tychów Tych Obie formy są poprawne Dalej