Quiz z polskich przysłów. Polacy często je mylą, a Twoja babcia ma je w jednym paluszku. A Ty podołasz? 7/10 to jak zdobycie złota na Igrzyskach Olimpijskich

Okazuje się, że wielu Polakom przysłowia ludowe sprawiają nie lada trudność. Chyba każdemu z nas zdarzyło się przekręcić słowo, czy szyk w takim powiedzonku, a niektórzy wręcz używają przysłów polskich nieadekwatnie do sytuacji. Oczywiście najczęściej dotyczy to osób z młodszych pokoleń, bo nasze babcie mają przysłowia polskie dosłownie w jednym paluszku. A czy Ty znasz je dobrze i wiesz, co oznaczają? Sprawdź się w naszym quizie z przysłów. Znajdziesz w nim 10 pytań dotyczących popularnych, ale także mniej znanych przysłów polskich. I mówimy szczerze - zdobycie 7 na 10 punktów to jak złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. Do dzieła!

Quiz z przysłów polskich znajdziesz poniżej:

Quiz z polskich przysłów. Polacy często je mylą, a Twoja babcia ma je w jednym paluszku Pytanie 1 z 10 Kto, według przysłowia, kołysze dzieci bogatemu? Diabeł Bóg Maryja Dalej