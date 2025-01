Robię ten zabieg swojej paproci w każdy wtorek, a ona rośnie jak szalona. Zielone liście wypleniły całą doniczkę. Pielęgnacja paprotki

Podlewaj tym monsterę co drugi poniedziałek, a będzie rosła jak szalona. Wielkie zielone liście wypełnią doniczkę. Podlewanie monstery

Przepiękne życzenia na Dzień Babci od wnuków. Napisz to 21 stycznia, a sprawisz jej największą radość. Dzień Babci 2025

Życzenia do wysłania

W styczniu zrób to z petuniami. Wiosną i latem będą pięknie kwitły na balkonie

Loty z Krakowa do Paryża. PLL Lot uruchamia nowe połączenie

Robię ten zabieg swojej paproci w każdy wtorek, a ona rośnie jak szalona

Paproć to roślina doniczkowa, o której można śmiało powiedzieć, że jest nieskomplikowana w pielęgnacji. Oczywiście bardzo ważne jest jest dostosowania się do kilku istotnych zasad, aby przez cały rok cieszyła nasze oczy swoimi zielonymi, bujnymi liśćmi. Tak naprawdę jeden błąd może sprawić, że paprotka zacznie marnieć, a jej liście zżółkną. Należy pamiętać o tym, że paproć uwielbia stać wilgotnym powietrzu. Te rośliny doniczkowe nie powinny być ustawiane w pobliżu grzejników czy innych źródeł ciepła. Dlatego ja w każdy wtorek wykonuję ten zabieg swojej paprotce, a ona dosłownie rośnie jak szalona. Chodzi o zraszanie. Do tego stosuję oczywiście miękką, odstaną wodę o temperaturze pokojowej.

Pielęgnacja paproci w doniczce

Paprotka lubi umiarkowanie mokrą glebę i średnią wilgotność powietrza. Powinno się ja podlewać 1-2 razy w tygodniu oczywiście miękką wodą. Jeśli liście żółkną i opadają przyczyna jest nadmiar wody. Jeśli liście usychają na brzegach to znak, że powietrze jest za suche. Pamiętajmy także, że to roślina, która lubi rozproszone światło. Nie wolno wystawiać doniczki z kwiatkiem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jednak paprotka domowa pozostawiona w ciemnym kącie zmarnieje.

Domowy nawóz do paproci z mleka. Jak go przygotować?

Żeby wzmocnić paprotkę warto zastosować domową odżywkę z bananów. Jesienią i zimą roślina potrzebuje znacznie mniej składników odżywczych, ale warto wzmocnić ją fosforem, który zabezpieczy przed chorobami. Ten składnik znajdziemy właśnie w bananach. Żeby zrobić domowy nawóz, wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlewać paproć raz w miesiącu. Jednym ze sprawdzonych sposobów na nawożenie paprotki jest także podlewanie jej herbatą lub kawą bez cukru.

Autor: