Kupuję to w markecie za 3 zł i aplikuje na brodzik prysznicowy. Zostawiam na noc, a on się sam czyści. Doczyszcza kamień i najgorsze osady. Czyszczenie brodzika prysznicowego

Produkty z roślin, które wzmacniają odporność, można kupić w aptece, ale także w warzywniaku. Żeby odpowiednio zadbać o układ immunologiczny, musimy regularnie dostarczać organizmowi witaminy, minerały i inne substancji odżywcze, które go wzmocnią. Nieodpowiednia dieta sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na infekcje. Dlatego jesienią warto włączyć do codziennego menu produkty bogate w witaminy C, E i B, a także składniki przeciwbakteryjne i działające jak naturalny antybiotyk.

Rośliny dobre na wzmocnienie organizmu. Naturalny i prosty sposób na odporność

Jesienią warto pić napary z jeżówki purpurowej. Piękny kwiat, który kwitnie całe lato, ma cenne właściwości lecznicze. Wspomaga organizm w walce z infekcjami górnych dróg oddechowych i wzmacnia odporność. Herbaty z korzenia oraz kwiatów można kupić w aptece lub sklepach zielarskich. Jesienią warto jeść także natkę pietruszki, która jest cennym źródłem witaminy C, niezbędnej do odparcia ataku wirusów na nasz organizm. Wystarczy garść posiekanej natki dzienne, by zwiększyć odporność. Kolejnym składnikiem, którego nie powinno zabraknąć w jesiennej diecie, wzmacniającej jest chrzan. Choć kojarzy nam się głównie z wielkanocnymi potrawami, to warto jeść go przez cały rok. Działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie. Wzmacnia organizm w walce z infekcjami i wspomaga przy zapaleniu zatok oraz oskrzeli. Kolejnym składnikiem jesiennej diety powinien być czosnek. Naturalny antybiotyk, stosowany każdego dnia działa niczym tarcza ochronna przed bakteriami i wirusami. Najskuteczniejszy jest w połączeniu z witaminą C. Tej nie brakuje także w dzikiej róży. Sok lub napar z owoców wzmacnia odporność i ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Najskuteczniejsze jest picie herbatek lub soków systematycznie przez dłuższy czas. W walce z infekcjami wspomoże nas także czarny bez. Jest także bogaty w witaminę C, ma działanie napotne, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Podobne działanie mają maliny. Zarówno owoce, jak i napary z liści mają dobroczynny wpływ na wzmacnianie organizmu. W budowaniu układu odpornościowego pomogą także imbir, cebula i czerwona papryka.

