Rośliny jako sposób na wilgoć w łazience. Te gatunki zapobiegną rozwojowi pleśni

KLJU
2026-06-23 13:14

Łazienka to pomieszczenie, w którym ryzyko powstawania wilgoci jest bardzo duże. Codzienne kąpiele powodują, że w powietrzu unosi się para wodna, która osiada na różnych powierzchniach, co sprzyja rozwojowi nieestetycznej i groźnej pleśni. Problem nasila się, gdy brakuje okna lub wentylacja jest słaba. Okazuje się jednak, że odpowiednio dobrane rośliny doniczkowe mogą skutecznie pomóc w walce z tym uciążliwym zjawiskiem.

  • Walka z pleśnią w łazience, wywołaną słabą wentylacją i wysoką wilgotnością, bywa uciążliwa i trudna.
  • Istnieje niezwykle prosta, a zarazem naturalna metoda na zmniejszenie poziomu wilgoci, czyli umieszczenie w łazience konkretnych gatunków roślin.
  • Poznaj rośliny, które świetnie radzą sobie z nadmiarem pary wodnej i pomogą ci raz na zawsze rozprawić się z problemem pleśni.

Regularne branie gorących pryszniców i kąpieli powoduje, że w łazience gromadzi się dużo pary wodnej. Jeśli dodamy do tego słabą wymianę powietrza, spowodowaną brakiem odpowiedniej wentylacji czy małym oknem, powstają doskonałe warunki do rozkwitu różnego rodzaju grzybów i pleśni, które nie tylko niszczą wygląd ścian, ale i szkodzą zdrowiu. Podstawą jest oczywiście regularne wietrzenie, jednak z pomocą mogą przyjść także odpowiednie rośliny doniczkowe, które naturalnie absorbują nadmiar wilgoci z otoczenia.

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Rośliny do łazienki, które zwalczą pleśń

Do najchętniej wybieranych roślin należy skrzydłokwiat, który nie tylko stanowi przepiękną ozdobę wnętrza, ale też doskonale czuje się w wilgotnym mikroklimacie. Równie dobrym rozwiązaniem są różnego rodzaju paprocie, dla których środowisko o wysokiej wilgotności jest naturalnym miejscem występowania.

Kolejną propozycją, na którą warto zwrócić uwagę, jest zielistka, ponieważ wybacza ona wiele błędów uprawowych i rośnie bez problemu nawet w miejscach o słabym nasłonecznieniu. Z wilgocią w łazience doskonale poradzi sobie również bluszcz pospolity, dodatkowo filtrując i oczyszczając powietrze w pomieszczeniu.

Dla osób preferujących nieco bardziej egzotyczne klimaty świetnym wyborem będzie sansewieria lub bambus szczęścia. Obie te rośliny nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji, a znakomicie odnajdą się w trudnych łazienkowych warunkach, wspomagając walkę z wszechobecną wilgocią.

Trzeba pamiętać, że same kwiaty nie rozwiążą problemu wadliwej wentylacji, ale z pewnością pomogą w utrzymaniu odpowiedniego mikroklimatu, utrudniając rozwój niebezpiecznej pleśni. To świetny patent, dzięki któremu połączymy dbałość o estetykę z pożytecznym działaniem na rzecz naszego domu.

Brudna fuga i ciemna pleśń na silikonie w rogu wanny z kafelkami i baterią prysznicową, symbolizujące problem wilgoci w łazience. Dowiedz się, jak zapobiegać pleśni roślinami na naszym portalu.
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pleśń na fugach
ROŚLINY DONICZKOWE