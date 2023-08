Rower gravelowy – co warto o nim wiedzieć?

Jedzenie na aktywny weekend. Co spakować, by nie żałować?

Rower szutrowy można określić mianem uniwersalnego. Dzięki swojej budowie, sprawdzi się w przypadku osób, które poszukują szybszego jednośladu niż górski, ale również będą poruszać się po mniej wymagającej powierzchni. Ponadto, gravel spełnia oczekiwania tych, dla których standardowa szosówka jest niewystarczająca. Jazda na nim jest znacznie bardziej komfortowa, a sam jednoślad stabilnie zachowuje się na zakrętach oraz podczas wykonywania wszelkich terenowych manewrów. Ponadto, może być wykorzystywany w trakcie dłuższych wypraw czy do rekreacyjnej jazdy. Umożliwia odkrywanie i doświadczanie przyjemności z poruszania się, np. na nieutwardzonych i leśnych drogach. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Charakterystyczna geometria

W przypadku graveli, znaczącą rolę odgrywa ich geometria, która zapewnia większe pole widzenia, a także maksymalną wygodę w trakcie dłuższych tras. Wynika to z faktu, że kąty ramy są łagodniejsze, a jej główka jest wyższa. Warto również zwrócić uwagę na nisko położoną mufę suportu, dzięki czemu rower świetnie radzi sobie przy większych prędkościach na bardziej wymagającym terenie. Z kolei wydłużone widełki umożliwiają zachowanie lepszej kontroli nad jednośladem, nawet przy obciążeniu dużym bagażem. Ich zaletą jest również to, że ułatwiają poruszanie się po stromych podjazdach.

Dodatkowe mocowania na osprzęt

Im dłuższa jest podróż, tym więcej sprzętu potrzebujemy. Wiele rowerów szutrowych posiada specjalnie zaprojektowaną ramę z otworami do montażu dodatkowych akcesoriów, takich jak błotniki, bagażniki czy torby. W związku z tym gravele idealnie sprawdzą się jako sprzęt na wyprawę. W przypadku tych rowerów często występują również mocowania do bidonów. Takie rozwiązanie jest bardzo praktyczne, zwłaszcza wtedy, gdy wiadomo, że przez kolejny odcinek trasy nie będzie żadnego źródła wody.

Zobacz także: Jedzenie na aktywny weekend. Co spakować, by nie żałować?

Szersze opony

Jedną z kluczowych cech graveli są szersze opony, które pozwalają na pokonywanie zarówno asfaltowych dróg, jak i żwirowych, błotnistych czy piaszczystych ścieżek. Zapewniają poczucie bezpieczeństwa na nierównym terenie oraz umożliwiają jazdę na znacznie niższym ciśnieniu, dzięki czemu przyczepność na luźnej nawierzchni jest lepsza. Ponadto, dobrze amortyzują wstrząsy, co przekłada się na to, że chronią rower przed uszkodzeniami. W gravelach jest znacznie więcej miejsca na opony niż w innych jednośladach, takich jak, np. szosówki typu endurance. Szutrówki zazwyczaj posiadają koła w rozmiarze 28 cali, a ich opony mają szerokość wynoszącą około 35-40 mm, a nawet 50 mm.

Ergonomiczna kierownica

Dla rowerów gravelowych charakterystyczna jest dwuchwytna kierownica szosowa typu “baranek”, mająca około 42-44 mm szerokości, która pozwala na zmianę pozycji z pochylonej na bardziej rekreacyjną. W przypadku tego typu jednośladów można spotkać się również z tzw. flarą, czyli odgięciami kierownicy na boki. W takiej sytuacji szerokość dolnego chwytu jest większa, co wpływa na łatwiejsze zapanowanie nad rowerem.

Napęd o szerokim zakresie przełożeń

Rowery szutrowe cechują się szerokim zakresem przełożeń, co umożliwia pokonywanie zarówno trudnych podjazdów, jak i jazdę z dużą prędkością na płaskiej drodze. W gravelach najczęściej znajduje się napęd 2x11 lub 1x11 z dużą kasetą i małymi zębatkami z przodu. Pierwszy z nich jest idealny dla osoby, której zależy na dużej wydajności roweru, nawet po wielu godzinach jazdy oraz pokonywaniu dłuższych tras. Przy wyborze jednośladu należy zwrócić uwagę na to, by napęd odpowiadał preferencjom użytkownika oraz rodzajowi powierzchni, po której będzie się poruszał.

Hamulce tarczowe

Dobre hamulce to podstawa bezpieczeństwa w każdym rowerze. W przypadku graveli występują hamulce tarczowe. To właśnie one zapewniają odpowiednią siłę hamowania, np. podczas jazdy z obciążonym bagażnikiem. Ponadto, dzięki nim prawdopodobieństwo wystąpienia awarii w trakcie podróży jest mniejsze. Co więcej, hamulce tarczowe pozwalają zachować odpowiednią prędkość, niezależnie od warunków pogodowych. Na rynku nie brakuje specjalnych grup osprzętu, dedykowanych rowerom gravelowym, czego przykładem jest Shimano GRX 400.

– Hamulce hydrauliczne z tej grupy cechują się wysoką skutecznością hamowania oraz gwarantują większą kontrolę podczas jazdy na zróżnicowanym terenie dzięki niskoprofilowej konstrukcji z mocowaniem typu Flat Mount. Ponadto, bez problemu radzą sobie na wybojach, a także są proste w montażu i konserwacji. Z tego powodu wykorzystaliśmy je w naszym najnowszym rowerze gravelowym STORM Focus – podkreśla Adam Ziętek, właściciel i założyciel marki STORM.

Rynek rowerowy ciągle się zmienia, a jednoślady wciąż są udoskonalane. W ostatnim czasie na popularności zyskały gravele. Są idealnym wyborem dla rowerzysty, który lubi jazdę pełną przygód i wyzwań. Oferują niepowtarzalne doświadczenie, łącząc najlepsze elementy jazdy szosowej i terenowej w jednym. Dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji, umożliwiają użytkownikowi odkrywanie nowych tras i miejsc, które dotąd były przez niego omijane, np. ze względu na ryzyko uszkodzenia szosówki.

i Autor: Materiały prasowe STORM