Rozcieńczam w proporcjach 1:1 i czyszczę szybę kominkową. Ogień skwierczy aż miło i wszystko widać

Jak często czyścić kominek i szybę?

Kominek to serce domu, które dodaje ciepła i uroku. Jednak regularne użytkowanie wiąże się z koniecznością jego czyszczenia, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zaniedbanie tego obowiązku sprawia, że kominek nie wygląda zbyt estetycznie, może także prowadzić do zmniejszenia jego wydajności i zwiększenia ryzyka pożaru. Zaleca się czyszczenie kominka co najmniej raz w roku, najlepiej przed sezonem grzewczym. Jeśli używasz kominka regularnie, rozważ czyszczenie go częściej, np. co 50 paleń. Szybę kominkową powinniśmy czyścić za każdym razem, gdy jest zabrudzona.

Jak łatwo wyczyścisz szybę kominkową?

Choć soda świetnie radzi sobie z czyszczeniem różnego rodzaju spalenizny, to w przypadku szyby kominkowej lepiej jej nie używać. Mimo że pasta z tego produktu znakomicie poradzi sobie z brudem, to istnieje ryzyko, że porysujemy szybę. Z tego samego powodu lepiej nie stosować popularnego w sieci sposobu na czyszczenie kominka popiołem. Jednym z najskuteczniejszych domowych sposobów na wyczyszczenie szyby kominkowej jest ocet. Zwykły ocet spirytusowy rozcieńczony z wodą w proporcjach 1:1 poradzi sobie z sadzą. Wystarczy przelać miksturę do spryskiwacza, rozpylić na brudnej szybkie i zetrzeć papierowym ręcznikiem. Jeśli szyba jest bardzo zabrudzona, można spryskać ją samym octem lub octem zmieszanym z amoniakiem. Żeby przygotować domowy środek czystości, trzeba zmieszać pół litra wody z łyżeczką amoniaku i łyżeczką octu. Następnie działamy tak, jak w poprzednim przypadku – spryskujemy szybę, a po chwili ścieramy bród. Przy większych zabrudzeniach może przydać się także wilgotna ściereczka.

Co zrobić, żeby szyba w kominku szybko się nie brudziła?

Jak wspominaliśmy wyżej, czyszczenie szyby kominkowej nie należy do najprzyjemniejszych, dlatego wiele osób szuka pomysłu na to, co zrobić, by szyba kominkowa się nie brudziła. Niestety nie ma złotego środka. Możemy jednak ograniczyć osadzanie się smolistych substancji. Według ekspertów kluczowe jest drewno. Nie powinniśmy używać niedokładnie wysuszonych szczap, sezonowanych mniej niż dwa lata. Ponadto powinniśmy rozpalać ogień od góry. W ten sposób pozwolimy na stopniowe rozprzestrzenianie się ognia i dopalenie wydzielających się spalin. Dzięki temu znacznie mniej brudu osadza się na szybie.

Jak wyczyścić kominek?

Zanim rozpoczniesz porządki, upewnij się, że kominek jest całkowicie zimny przed rozpoczęciem czyszczenia. Odczekaj co najmniej 12 godzin po ostatnim paleniu. Następnie rozłóż stare gazety lub folię malarską wokół kominka, aby chronić podłogę przed zabrudzeniem. Załóż rękawice ochronne i maskę przeciwpyłową, aby uniknąć wdychania popiołu i sadzy. Za pomocą łopatki przenieś popiół do metalowego wiadra. Uważaj, aby nie wzbić w powietrze zbyt dużo pyłu. Jeśli masz odkurzacz z filtrem HEPA, możesz delikatnie odkurzyć resztki popiołu z wnętrza kominka. Pamiętaj, aby nie odkurzać gorącego popiołu. Użyj szczotki kominkowej, aby usunąć nagromadzoną sadzę z wewnętrznych ścian komina. Wykonuj ruchy od góry do dołu, starając się dotrzeć do wszystkich zakamarków. Dokładnie oczyść palenisko z resztek popiołu i sadzy. Możesz użyć szczotki z twardym włosiem, aby usunąć uporczywe zabrudzenia.