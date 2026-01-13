Jak zrobić faworki idealne na ploteczki z koleżanką? Włoskie karnawałowe ciasteczka są chrupiące i podobne do polskich

Włoskie "chiacchiere" to karnawałowy przysmak, który jest odpowiednikiem polskich faworków.

Ich nazwa, oznaczająca "plotki", wywodzi się z anegdoty o królowej Małgorzacie Sabaudzkiej.

Sprawdź prosty przepis na te chrupiące, włoskie ciasteczka i zaskocz swoich gości!

Chiacchiere, czyli włoskie faworki idealne na spotkania w karnawale

Chiacchiere to ciasteczka, które znane są także jako rzymskie faworki. Ich nazwa w tłumaczeniu na polski oznacza dosłownie „plotki”. Według legendy deser powstał na polecenie Małgorzaty Sabaudzkiej. Królowa uwielbiała pogaduszki, poprosiła więc kuchmistrza o upieczenie niewielkich ciastek, które można przegryzać pomiędzy ploteczkami, stąd też wzięła się ich nazwa. Jednak to deser popularny w całych Włoszech, kryje się tylko pod inną nazwą. W Toskanii, od czasów Pellegrino Artusiego (autor książki „Włoska sztuka dobrego gotowania"), czyli XIX wieku nazywano je centami, w Trentino i Friuli nazywane są crostoli. Galani w Wenecji i Padwie, sfrappole w Bolonii, maraviglias na Sardynii, bugie w Ligurii i Piemoncie, w Lacjum są znane pod nazwą frappe. Od Umbrii po Sycylię, przechodząc przez Abruzję i Kampanię, znane są jako chiacchiere. Jednak bez względu na nazwę, ciasteczka podobnie jak w Polsce i we Francji mają podobny kształt do kokardki i są tak samo kruche i słodkie. Różnią się jednak dodatkiem skórki z cytryny, której nie znajdziemy w polskich przepisach.

Jak zrobić rzymskie faworki? Przepis na chiacchiere

Początkowo, tak jak w przypadku polskich faworków, ciastka chiacchiere były smażone na smalcu. Jednak z czasem tłuszcz zwierzęcy zastąpiono roślinnym.

Żeby zrobić włoskie faworki, potrzebujesz: 300 gramów mąki, 50 gramów cukru i 50 gramów masła, 2 jajka, 5 g proszku do pieczenia, skórka otarta z jednej cytryny, szczypta soli i 2 łyżki likieru do wyboru: vinsanto, grappa lub brandy, olej do smażenia.

Wykonanie: wymieszaj wszystkie składniki, tak żeby powstało elastyczne ciasto bez grudek, a następnie odstaw na pół godziny. Następnie rozwałkuj ciasto, aż osiągnie grubość około 2 milimetrów. Za pomocą radełka pokrój ciasto w długie, wąskie prostokątne paski. Tak przygotowane ciastka smaż w gorącym oleju z obu stron na złoto. Odsącz z nadmiaru tłuszczy za pomocą ręcznika papierowego, gdy ostygną, posyp cukrem pudrem.