Rozpuść w wodzie i wetrzyj w wannę. Żółte plamy znikną w mgnieniu oka

Twoja akrylowa wanna pokryła się nieestetycznymi żółtymi plamami? Z tym problemem boryka się mnóstwo osób.

Istnieje sprawdzona metoda na skuteczne usunięcie trudnych zabrudzeń, która jest w pełni bezpieczna dla powierzchni i nie grozi jej zmatowieniem ani zarysowaniem.

Sprawdź, jak przy użyciu łatwo dostępnego kuchennego produktu odzyskać śnieżną biel swojej wanny.

Wanna z akrylu to niezwykle popularny wybór przy urządzaniu łazienek. Z biegiem czasu jej estetyczna powłoka pokrywa się jednak żółtymi, często uporczywymi przebarwieniami, przez które łazienka wygląda na zaniedbaną, nawet przy regularnym sprzątaniu. Skąd bierze się ten kłopot? Mimo gładkości, akryl posiada drobne pory, w które bez problemu wchodzą resztki kosmetyków, osady z twardej wody, a także barwniki dodawane do płynów do kąpieli. Osadzające się zanieczyszczenia utleniają się i stają trudne do zlikwidowania. Niektórzy sięgają po bardzo mocną chemię, co w przypadku delikatnego akrylu bywa zgubne – prowadzi do porysowania, zmatowienia lub trwałego uszkodzenia materiału. Na szczęście istnieje domowa mikstura, która eliminuje plamy bez uciążliwego szorowania.

Czyszczenie wanny akrylowej bez użycia chemii. Ta domowa mikstura działa cuda

Doskonałym sposobem na wyczyszczenie zabrudzonej powierzchni jest użycie kwasku cytrynowego rozpuszczonego w wodzie. Ten składnik znajdziemy niemal w każdym domu, a świetnie radzi sobie z przebarwieniami i osadami. Wystarczy, że wymieszasz odrobinę kwasku w ciepłej wodzie, pamiętając jednak o dokładnym rozpuszczeniu drobinek. W przeciwnym razie kryształki mogą trwale zarysować gładki akryl. Następnie za pomocą miękkiej gąbki lub szmatki trzeba po prostu przetrzeć zażółcone miejsca.

Kiedy rozprowadzisz mieszankę, zostaw ją na kilka minut, aby środek miał szansę poradzić sobie z przebarwieniami. Kolejnym krokiem jest delikatne wyczyszczenie i obfite spłukanie letnią wodą. Aby uniknąć brzydkich zacieków, wytrzyj wannę do sucha szmatką. Jeżeli plamy są wyjątkowo mocne, można zabieg powtórzyć, nie dociskając jednak zbyt mocno gąbki.

Trzeba pamiętać, że akryl bardzo źle znosi mocne tarcie. Dobrze jest przetestować roztwór na niewidocznym kawałku wanny. Zrezygnuj z twardych gąbek, szczotek czy druciaków, które zniszczą powierzchnię.

Podstawą jest systematyczność – częste mycie wanny sprawi, że zanieczyszczenia nie zdążą wniknąć w strukturę materiału. Mieszanka wody z kwaskiem cytrynowym to szybki i skuteczny środek, który z powodzeniem zastąpi drogie specyfiki. Tym sposobem szybko i tanio zafundujesz swojej łazience odświeżenie i blask.

Jak ułatwić sobie sprzątanie? Plac Zabaw odc. 10

19