Rozpuszczam w wodzie 10 g tego proszku i mieszam z cukrem. Taki oprysk na obfite plony truskawek stosują ekologiczne gospodarstwa

Co zrobić, żeby truskawki miały dużo owoców? Aby cieszyć się obfitymi zbiorami, musimy zapewnić sadzonkom odpowiednie warunki. Ważne jest słoneczne stanowisko, ale także bogata w składniki mineralne gleba. Warto także wzbogacić rośliny domową odżywką z drożdży, którą najlepiej aplikować w postaci oprysku.

Oprysk z drożdży na truskawki. Odżywka na obfite plony

Żeby truskawki miały dużo owoców, ważne są dobrej jakości sadzonki. Do obfitych zbirów potrzebne jest także słoneczne stanowisko, wilgotna gleba i stałe odchwaszczanie. Żeby truskawki były duże, słodkie i soczyste trzeba pamiętać także o wyrywaniu chwastów. Te rosnące przy sadzonkach zabierają z gleby cenne składniki odżywcze, które są potrzebne roślinie do prawidłowego wzrostu. Warto także zastosować domowy naturalny nawóz, który pobudzi rośliny do obfitego kwitnienia, a co za tym idzie także owocowania. Tutaj pomocne będą drożdże i cukier. Żeby przygotować domowy nawóz do truskawek, potrzebujemy drożdży piekarskich i wody. 250 g kostkę drożdży rozpuszczamy w litrze letniej wody. Po dwóch godzinach, gdy drożdże zaczną pracować, rozcieńczamy nawóz. Mieszamy z wodą w proporcjach 1:10. Taka mikstura pobudzi sadzonki do wzrostu i obfitszego kwietnia, a także ochroni korzenie przed chorobami. Truskawki podlewamy drożdżową odżywką raz na dwa tygodnie. Potrzebujemy około szklanki nawozu na jedną sadzonkę. W ekologicznych uprawach stosuje się także drożdżową odżywkę wzbogaconą cukrem. Według wielu plantatorów taki preparat działa najlepiej, jeśli jest aplikowany poprzez oprysk. Żeby go przygotować, rozpuść 10 g suchych drożdży oraz 100 gram cukru w 10 litrach wody. Roztwór musi przefermentować, dlatego zostawiamy go na około 3 godziny. Po tym czasie roztwór jest gotowy. Oprysk przeprowadzamy wieczorem, żeby składniki zdążyły się aktywować przed upalnym dniem.

Jak przechowywać truskawki, by szybko nie gniły?

Żeby truskawki zachowały świeżość na dłużej, zwróćmy uwagę na stan owoców już w trakcie zrywania lub kupowania. Jeśli są przejrzałe i bardzo miękkie, trzeba je zjeść od razu. Zanim włożymy owoce do lodówki, warto je przebrać i wyrzucić te, które są miękkie lub spleśniałe. Gdy zrywamy lub kupujemy owoce, zamiast foliowego woreczka, lepiej przełożyć je od razu do łubianki lub wiaderka. Wtedy będą mniej narażone na zmiażdżenie. Ponadto, owoce myjemy dopiero przed jedzeniem. Wiele osób popełnia podstawowy błąd i wkłada truskawki pod wodę zaraz po przyniesieniu do domu. Niestety umyte, szybciej się psują. Jeśli chcemy, by truskawki zachowały świeżość na dłużej, możemy ułożyć je pojedynczo na płaskim talerzu i przechowywać w lodówce. Wtedy owoce nie będą się stykały. Zgniecione, zaczną puszczać soki i gnić. Jednak jeśli mamy za mało miejsca w lodowce możemy ułożyć truskawki warstwami, oddzielając je papierowym ręcznikiem. Jeśli owoce puszczą sok, ręcznik go wchłonie. Truskawki przechowywane w lodówce w ten sposób zostaną świeże przez 2-3 dni.

