Rozrób, poczekaj 2 godziny i podlej ogórki tuż po wsadzeniu ich do gruntu, a wzmocnisz ich korzenie i łodygi. Latem bujnie zaowocują. Domowy nawóz do ogórków

Rozrób, poczekaj 2 godziny i podlej ogórki tuż po wsadzeniu ich do gruntu

Sadzonki ogórków z przygotowanej rozsady przenosi się do gruntu w drugiej połowie maja, kiedy mija ryzyko nagłych przymrozków, które mogą zniszczyć uprawę. Takie sadzonki po drastyczniej zmianie środowiska, wymagają odpowiedniej aklimatyzacji w nowych warunkach. Pamiętaj zatem o częstym podlewaniu ogórków i zadbaj, aby dostawały niezbędną dawkę promieni słonecznych. To je wzmocni i pobudzi do obfitego owocowania. Niezbędne jest oczywiście dostarczanie niedojrzałym jeszcze krzaczkom składników odżywczych, takich jak potas, czy fosfor. Dlatego jednym z najczęściej polecanych domowych nawozów do ogórków jest ten przygotowywany na bazie drożdży. Rozrób je z wodą, poczekaj 2 godziny i podlej swoje ogórki tuż po wsadzeniu ich do gruntu, a latem obficie i zdrowo zaowocują.

Domowy nawóz do ogórków na wzmocnienie i owocowanie. Jak go zrobić z drożdży?

Nawóz z drożdży to prosty, tani i ekologiczny sposób na poprawę kondycji i plonowania ogórków. Szczególnie pomocny w okresie wiosennym, kiedy to wsadzamy ogórki do gruntu i potrzebują one porządnego wzmocnienia, aby dobrze zaaklimatyzować się w nowych warunkach. Wspomaga ukorzenianie i adaptację roślin w nowym środowisku. Jak go przygotować? Oto przepis na domowy nawóz do ogórków po wsadzeniu ich do gruntu:

Potrzebne składniki:

100 g świeżych drożdży piekarskich,

10 litrów ciepłej wody,

1 łyżka cukru.

Przygotowanie:

Rozpuść drożdże w ciepłej wodzie. Dodaj cukier. Odstaw na 1-2 godziny w ciepłe miejsce, aby drożdże zaczęły fermentować. Przed użyciem rozcieńcz roztwór wodą w proporcji 1:10 (1 litr roztworu na 10 litrów wody).

Stosowanie nawozu z drożdży do ogórków

Pierwsze podlewanie lub opryskiwanie roztworem drożdżowym można wykonać po posadzeniu ogórków do gruntu, aby pobudzić rozwój systemu korzeniowego. Nawóz z drożdży można stosować na dwa sposoby:

Podlewanie: Podlewaj ogórki roztworem drożdżowym raz na 2-3 tygodnie. Stosuj około 0,5 litra roztworu na jedną roślinę.

Opryskiwanie: Opryskuj liście ogórków roztworem drożdżowym raz na 2-3 tygodnie. Opryskuj rano lub wieczorem, unikając silnego nasłonecznienia.

Domowy nawóz z drożdży. Właściwości

Domowy nawóz do ogórków z drożdży warto stosować właśnie wiosną, najlepiej tuż po wsadzeniu roślin do gruntu. Dlaczego? Drożdże są bogate w witaminy z grupy B, aminokwasy, mikroelementy, takie jak fosfor czy potas oraz naturalne hormony roślinne. W rezultacie stosowanie ich jako nawozu do roślin sprawia, że są odporne na choroby i szkodniki. Co więcej wpływa na jakość owoców, ich smak, kolor i trwałość, co przekłada się na obfite plony.