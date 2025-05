Rozrób z wodą i podlej pomidory tuż po wsadzeniu ich do gruntu. Wzmacniający napój pobudzi je do obfitego owocowania. Domowy nawóz do pomidorów

Zetrzyj na tarce i wrzuć do doniczki ze skrzydłokwiatem. Pobudzisz roślinę do kwitnienia niczym osiłek na osiedlowej siłowni. Skrzydłokwiat pokryje się białymi kwiatami

Wysadzenie rozsady pomidorów do gruntu to moment, który jest sporym wyzwaniem dla ogrodnika, bo młode rośliny potrzebują szczególnej troski, by zaaklimatyzować się i obficie owocować. Pomidory do gruntu wsadzamy po 15 maja, kiedy już ryzyko wystąpienia przymrozków jest minimalne. Kiedy już krzewy zasadzimy w ogrodzie, musimy o nie zadbać, aby je wzmocnić i pobudzić do owocowania. Tu ważne jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego nasłonecznienia i nawodnienia, ale przede wszystkim trzeba pamiętać o odżywieniu krzewów pomidorów. W ten sposób roślina uzyska niezbędnych składników odżywczych, aby owocować i uodpornić się na choroby. Czym zatem najlepiej nawozić pomidory w maju, tuż po wsadzeniu ich do gruntu? Tu sprawdzi się domowy nawóz przygotowany na bazie drożdży. Rozrób je z wodą, odczekaj i podlej swoje pomidory jeszcze w maju.

Domowy nawóz do pomidorów z drożdży. Jak go przygotować?

Nawóz z drożdży to prosty, tani i ekologiczny sposób na poprawę kondycji i plonowania pomidorów. Szczególnie pomocny w okresie wiosennym, kiedy to wsadzamy pomidory do gruntu i potrzebują one porządnego wzmocnienia, aby dobrze zaaklimatyzować się w nowych warunkach. Wspomaga ukorzenianie i adaptację roślin w nowym środowisku. Jak go przygotować? Oto przepis na domowy nawóz do pomidorów po wsadzeniu ich do gruntu:

Składniki:

100 g świeżych drożdży piekarskich,

10 litrów ciepłej wody,

1 łyżka cukru.

Przygotowanie:

Rozpuść drożdże w ciepłej wodzie. Dodaj cukier. Odstaw na 1-2 godziny w ciepłe miejsce, aby drożdże zaczęły fermentować. Przed użyciem rozcieńcz roztwór wodą w proporcji 1:10 (1 litr roztworu na 10 litrów wody).

Jak stosować nawóz z drożdży do pomidorów?

Przygotowanym nawozem do pomidorów podlewaj krzewy bezpośrednio pod korzeń, unikając moczenia liści. Wystarczy 200-500 ml roztworu na roślinę, w zależności od jej wielkości. Stosuj nawóz co 2-3 tygodnie, od momentu posadzenia rozsady do gruntu, aż do końca sezonu wegetacyjnego.