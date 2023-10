Rozszerz swój kuchenny arsenał o produkty polecane przez Karola Okrasę!

Przypominają karaluchy, śmierdzą i jesienią wchodzą do domów. Skuteczny sposób na pozbycie się wtyka amerykańskiego. W 10 minut sprawisz, że nie wejdzie do domu

Prawdopodobnie każdy miłośnik kuchni doświadczył kiedyś wyzwania związanego z ugniataniem ciasta i nieuchronnym bałaganem, jaki towarzyszył dodawaniu kolejnych składników. Rozsypana mąka, rozlane mleko, kawałki ciasta pozostawione na blacie... Lidl Polska w najnowszej ofercie przedstawia profesjonalne wsparcie w gotowaniu – robota planetarnego 600 W marki SilverCrest. To urządzenie, testowane przez samego Karola Okrasę, sprawdzi się podczas zagniatania, mieszania oraz ubijania składników. Duża misa o pojemności aż 5 litrów pozwoli na przygotowanie smakowitych dań dla całej rodziny, a płynna regulacja prędkości z funkcją turbo, zapewni dokładne połączenie produktów w odpowiednim czasie. W zestawie znajduje się również hak i mieszadło z teflonową powłoką, zapobiegającą przywieraniu. Robot planetarny w różnych kolorach będzie dostępny od 19 do 21 października w sklepach stacjonarnych, a dzięki aktywacji kuponu z aplikacji Lidl Plus, będzie można go nabyć za jedyne 249 zł1, co oznacza oszczędność aż 100 złotych. Dodatkiem do robota może być forma lub zestaw dwóch form do pieczenia (34,99 zł2 1 szt./zestaw) oraz zestaw akcesoriów cukierniczych (27,99 zł3/zestaw). Dostępne w ofercie akcesoria marki ERNESTO pozwolą na doskonałe wypieki i kreatywne dekorowanie słodkości.

Dla prawdziwych sympatyków kawy

Wielu ludzi nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez chwili spędzonej przy filiżance aromatycznej kawy. Ten słodko-gorzki napój, pobudza zmysły i dodaje energii. Dlatego Lidl Polska do swojej czwartkowej oferty dodaje ekspres ciśnieniowy kolbowy 1100 W SilverCrest. Wysokociśnieniowa dysza parowa w urządzeniu ma dwie funkcje: wylot gorącej wody oraz dyszę spieniającą mleko, a wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 1 l wystarczy na przygotowanie kilku filiżanek. W zestawie znajduje się także miarka do kawy z tamperem oraz tacka ociekowa. Ekspres marki SilverCrest w sklepach Lidl Polska będzie można kupić od 19 do 21 października, a z aktywowanym kuponem w aplikacji Lidl Plus będzie on dostępny w promocyjnej cenie – 299 zł4. W ofercie pojawi się również zestaw szklanek termicznych ze szkła borokrzemowego (39,99 zł5/zestaw), które dzięki podwójnym ściankom dłużej utrzymują\ temperaturę przygotowywanych napojów. Tylko w czwartek, 19 października, użytkownicy aplikacji Lidl Plus po aktywacji specjalnego kuponu kupią zestaw szklanek termicznych aż o 50% taniej – w cenie tylko 19,99 zł!

To tylko wstęp do szerokiej oferty, jaką we współpracy z Karolem Okrasą przygotował Lidl Polska. Od 19 października, pasjonaci kulinariów znajdą tu sprzęty i akcesoria, które usprawnią proces gotowania i dodadzą uroku każdej chwili spędzonej w kuchni.

i Autor: materiały prasowe Lidl