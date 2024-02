Rhythm of the Dance znów zawita do Polski

Pierwszy film o zwaśnionych rodach Karguli i Pawlaków można było obejrzeć w 1967 roku. Obraz „Sami swoi” w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego miał premierę 15 września. Polacy od razu pokochali komedię i głównych bohaterów znakomicie zagranych przez Wacława Kowalskiego w roli Pawlaka i Władysława Hańcze w roli Kargula. Siedem lat później na ekrany weszła druga część – „Nie ma mocnych”, a następnie w 1977 roku trzecia część – „Kochaj albo rzuć”. W żadnym z filmów nie dostajemy jednak informacjo o tym, jak dokładnie żyło się Kargulom i Pawlakom na Podolu, z którego przyjechali na ziemie odzyskane. Tego dowiadujemy się właśnie w prequelu „Sami swoi. Początek”.

Sami swoi. Początek. Gdzie obejrzeć film?

Pawlak i Kargul– bohaterowie kultowej trylogii „Sami swoi” przed trafieniem na Ziemie Odzyskane, byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo… „Sami swoi. Początek” to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż. Historia rodzin Pawlaków i Karguli inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami. Wśród osób opuszczających swe domy na Kresach, leżących dziś w granicach Ukrainy, był Jan Mularczyk, stryj znakomitego scenarzysty i pisarza Andrzeja Mularczyka, autora scenariusza do kultowej trylogii i prequelu. To właśnie on stał się wiele lat później pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka, doskonale znanej z trylogii „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”. Jan Mularczyk osiedlił się w Tymowej, w okolicy Lubina, na terenie Dolnego Śląska.

– Miał za sobą bogatą historię życia, a przy tym był wspaniałym narratorem. Słuchałem opowieści jego życia przez kilka tygodni i spisywałem je w zeszytach, które zachowałem do dziś. W tych opowieściach był i dramat, i melancholia i humor – mówi Andrzej Mularczyk.

Film „Sami swoi. Początek” trafił już do kin. Można go oglądać od 16 lutego 2024. Niestety na razie tylko na dużym ekranie. Nie ma jeszcze informacji o tym, kiedy i czy w ogóle komedia trafi do streamingu.

Sami swoi. Początek – obsada

Adam Bobik i Karol Dziuba – to oni wcielą się w role Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula. W pozostałych rolach w pojawią się m.in. Paulina Gałązka, Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Krzanowska, Mirosław Baka, Wojtek Malajkat, Anna Dymna, Janusz Chabior i Adam Ferency.

Quiz: Najlepsze cytaty z „Samych Swoich”. Wiesz, kto to powiedział? Pawlak, Kargul a może Kokeszko? Szybki test wiedzy o popularnej filmowej trylogii Pytanie 1 z 10 „Trzeba nam było szukać nowego wroga, jak tu pod bokiem znalazł się stary? Toż to by było nie po Bożemu” - kto w „Samych swoich” wypowiada te słowa? Władysław Kargul Kazimierz Pawlak Leonia Pawlak Dalej