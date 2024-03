Secret Burger od MAX Premium Burgers dostępny w aplikacjach Glovo i Uber Eats w dwóch lokalizacjach w Warszawie

Kroję i zalewam wodą, później podlewam bratki na balkonie. Sposób na to, by bratki kwitły aż do lata

Wlewam 5 łyżek do pralki i nastawiam pranie ręczników. Po 30 minutach ręczniki są czyste i miękkie. Niezawodny sposób na pranie ręczników bez proszku do prania

Wiosną dosypuję to do mleka i podlewam paprotkę. Dosłownie po kilku tygodniach łodygi uginają się od bujnych liści. Wzmacniacz do roślin. Pielęgnacja paprotki

Sekretny smak, wyjątkowy rozmiar

MAX Premium Burgers pokazał swoje podejście do rywalizacji podczas ostatniej kampanii Burgera Rywala, która przyczyniła się do prawie 60% wzrostu sprzedaży sieci w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2023 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Tym razem szwedzka firma fast food zaskoczy swoich gości nie tylko smakiem, ale także ROZMIAREM! #Secret Burger to naprawdę duży klasyk w świecie burgerów. Będzie dostępny zarówno w wersji mięsnej, jak i wegetariańskiej. To z pewnością świetna wiadomość dla wszystkich, którzy cenią sobie różnorodność smaków i dbają o środowisko na WIELKĄ skalę.

„Secret Burger to największy burger, jaki do tej pory przygotowaliśmy. Jestem pewien, że znajdzie wielu fanów dzięki dużej ilości wołowiny jak i jej roślinnej wersji. Klasyczne, znane nam dotąd warzywa, nowa, pszenna, miękka bułka i podwójna ilość rozpływającego się w ustach sera dopełnią smak. Nawiązując do historycznej receptury, stworzyliśmy coś lepszego i większego niż kiedykolwiek wcześniej” – mówi Jonas Mårtensson, szef kuchni w MAX Burgers.

Zobacz także: Kroję i zalewam wodą, później podlewam bratki na balkonie. Sposób na to, by bratki kwitły aż do lata

Pierwsi na smacznym szlaku

Od rana w poniedziałek, 18 marca do końca dnia w środę, 20 marca goście będą mogli zamówić Secret Burgera za pomocą aplikacji – Glovo lub Uber Eats – z 2 lokalizacji: Złote Tarasy i Wilanów. Co ważne, burger nie będzie dostępny nigdzie indziej i nie znajdziemy go ani w restauracji, ani w aplikacji MAX Express. Jedynym sposobem na przedpremierowe odkrycie #Secret Burgera jest złożenie zamówienia w jednej z aplikacji partnerskich: Glovo i Uber Eats.

„Burgery od lat są jednym z najczęściej wybieranych dań w aplikacji Uber Eats. Jak wynika z naszych danych, specjał ten królował w zeszłym roku w Polsce pod kątem liczby zamówień. I chociaż w Warszawie prym wiodła pizza, to może Secret Burger przyczyni się do zdobycia pierwszego miejsca na podium? Serdecznie zachęcamy do zamawiania go za pośrednictwem Uber Eats” – mówi Michał Dubisz, General Manager Uber Eats.

Zaangażowani goście będą mogli wybrać #SecretBurgera w zestawie lub jako sam produkt. Jak zostać uczestnikiem pre-testów? Wystarczy w wyznaczonym terminie złożyć zamówienie w aplikacji Glovo lub Uber Eats i spróbować nowości od MAX Premium Burgers. Oficjalne informacje na temat nowego burgera zostaną podane dopiero 21 marca.

MAX Premium Burgers po raz kolejny udowadnia, że fast food może być nie tylko smaczny, ale także pełen zabawy i niespodzianek. #Secret Burger to wyzwanie dla podniebienia i zaproszenie do odkrycia czegoś nowego. Gotowi na kulinarną przygodę? Zamówcie swojego #Secret Burger w aplikacjach Glovo i Uber Eats stawiając czoła smakowym tajemnicom.

Oficjalne ogłoszenie nazwy nowego burgera odbędzie się 21 marca. Tego samego dnia produkt zacznie być dostępny we wszystkich restauracjach MAX w Polsce.

i Autor: Materiały prasowe MAX BURGERS