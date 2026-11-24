„Mistrzu, uważaj” to akcja skierowana do pieszych, którą prowadzi PZU we współpracy z Komendą Główną Policji. To trzecia odsłona cyklu – wcześniejsze kampanie to „Mistrzu, zwolnij” (dla kierowców) oraz „Mistrzu, pomyśl” (dla użytkowników jednośladów).

Czy wiesz, że...

Najwięcej wypadków drogowych z udziałem pieszych ma miejsce od października do stycznia.

Do wypadków z udziałem pieszych najczęściej dochodzi między 17.00 a 20.00.

Najczęstszymi miejscami tych wypadków są przejścia dla pieszych, skrzyżowania i... chodniki.

Na drodze nie ma nieomylnych

Kierowcy, podobnie jak inni uczestnicy ruchu, czasem się spieszą, bywają rozproszeni albo błędnie oceniają sytuację na drodze. Takie pomyłki mogą mieć poważne konsekwencje, szczególnie dla pieszych. Kierowcy czasami zapominają, że samochód jadący z prędkością 50 km/h pokonuje 35 metrów w zaledwie 2,5 sekundy. Gdy auto jedzie 110 km/h w czasie 2,5 sekundy pokonuje już ponad 75 metrów. Zbliża się do ciebie z zawrotną prędkością. Co z tego, że to kierowca nie zachował ostrożności?

Pamiętaj, kierowca może mieć też zły dzień. Może być zmęczony, rozproszony lub po prostu mniej skoncentrowany niż zwykle. Wierzysz, że zatrzyma się przed przejściem dla pieszych? Na ogół tak, jednak może popełnić błąd. Dlatego zanim postawisz nogę na pasach, spójrz najpierw w lewo, potem w prawo, a potem znów w lewo. Dlatego warto upewnić się, że kierowca cię zauważył i ma możliwość bezpiecznie się zatrzymać.

Chwila nieuwagi może kosztować Cię życie - akcja PZU "Mistrzu, uważaj!"

Piesi również popełniają błędy

Czy wiesz, że według danych Komendy Głównej Policji, niemal 900 pieszych rocznie ginie lub odnosi obrażenia w wypadkach, które sami spowodowali?

3 grzechy główne pieszego:

1. Nieostrożne wejście na jezdnię przed pojazdem.

2. Nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu czy przeszkody.

3. Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym lub na czerwonym świetle.

Większość tych zachowań nie wynika ze złej woli, lecz z pośpiechu, rozproszenia lub błędnej oceny sytuacji. To dlatego tak ważna jest wzajemna uważność wszystkich uczestników ruchu.

Najpierw zajrzyj do swojej szafy i przyjrzyj się jesiennym i zimowym okryciom. Ciemne, prawda? Warto zadać sobie pytanie: czy jesteśmy wystarczająco widoczni po zmroku?

Jeśli nie przekraczasz jezdni w doskonale oświetlonym centrum miasta, kierowca może cię zwyczajnie nie zobaczyć, albo zobaczyć zbyt późno. Zwłaszcza, gdy wkraczasz na jezdnię znienacka, wychodzisz zza przeszkody np. autobusu czy tramwaju, nie mówiąc już o tym, że przebiegasz przez jezdnię w niedozwolonym miejscu lub na czerwonym świetle, bo wydaje się, że sytuacja jest bezpieczna i mamy wystarczająco dużo czasu. Z tych przewinień zresztą nawet odblaski cię nie rozgrzeszą. Każda taka niefrasobliwość może zakończyć się źle.

Pamiętaj, kierowcę chroni blacha, strefy zgniotu, pasy, poduszki powietrzne... A co chroni ciebie? Tylko uwaga i przezorność.

Do listy wykroczeń pieszych należy dopisać użycie smartfonu czy innego urządzenia elektronicznego podczas przechodzenia przez jezdnię, gdy ogranicza ono obserwację sytuacji na jezdni. Trudno być uważnym, jeśli rozmawiasz przez telefon. Jeszcze trudniej, gdy przeglądasz w smartfonie rolki czy ustawiasz playlistę w swojej aplikacji muzycznej.

Pamiętaj też – pieszy poruszający się po poboczu lub jezdni ma obowiązek iść lewą stroną drogi (twarzą do nadjeżdżających pojazdów).

Autor: EugeneEdge/ Shutterstock

Droga to gra zespołowa

„Dlaczego na drodze potrzebujemy wzajemnej asekuracji, a nie samej wiary w przepisy i kary?” – raport Pollster, listopad 2026

Niemal wszyscy zgadzamy się, że bezpieczeństwo na drodze to „gra zespołowa”, a większość z nas za najlepszy sposób do ograniczenia wypadków wskazuje wzajemną uważność i zrozumienie ludzkiej omylności. Same przepisy i surowe kary nie wystarczą, jeśli zabraknie codziennej życzliwości i zdrowego rozsądku.

Aż dla 1/4 z nas poruszanie się po stałych, dobrze znanych trasach „z głową w chmurach” jest częstą praktyką. Okazjonalne wyłączenia uwagi zdarzają się aż blisko połowie uczestników ruchu. Jedynie co 5. Polak twierdzi, że jest stale czujny, skupiony i obecny myślami.

Partnerem materiału jest PZU