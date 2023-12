Sieć Lidl Polska gra z WOŚP już 15 lat i dotychczas zebrała 44 mln zł

Czy małżonkowie i dzieci po śmierci nadal są razem? Wyjaśnienie księdza wprawi Was w wielki smutek. "Nie opuszczę Cię aż do śmierci"

Tylko podczas zeszłorocznej edycji, Lidl Polska zebrał aż 5 milionów złotych, co przyczyniło się do ogólnego wyniku – 44 milionów złotych zgromadzonych w ramach współpracy na przestrzeni lat. Tym razem zbiórka WOŚP w sklepach Lidl Polska rozpocznie się już 14 grudnia i potrwa do dnia Finału, czyli 28 stycznia. Natomiast już od 11 grudnia, klienci będą mieli okazję nabyć gadżety oznaczone symbolicznymi serduszkami i grafikami WOŚP, z zakupu których pieniądze również przeznaczone zostaną na realizację celu 32. Finału WOŚP.

„Po raz kolejny w sklepach Lidl znaleźć będzie można nasze finałowe produkty i piękne, pełne kolorów, puszki. Dzięki klientom Lidla, którzy wspierają nas od kilkunastu lat, na zakup sprzętu medycznego i realizację programów medycznych, mogliśmy przeznaczyć aż 44 miliony złotych. Każda złotówka liczy się i każda – w postaci naszych działań – wraca do Polaków. Robimy wszystko, aby kupować najnowocześniejszy sprzęt i prowadzić jak najbardziej skuteczne programy medyczne, a Lidl mocno nam w tym pomaga, za co bardzo dziękujemy” – mówi Jerzy Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wybierając cel 32. Finału wskazała, że pandemia miała poważne konsekwencje dla zdrowia zarówno dzieci, jak i dorosłych. Uwagę na to zjawisko zwróciło także Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej. Dodatkowo, zanieczyszczenie powietrza w Polsce przyczynia się do wzrostu liczby przypadków chorób układu oddechowego. Podczas tej edycji, WOŚP chce także wesprzeć pacjentów z mukowiscydozą – chorobą, która dotyka około 1 800 osób w Polsce, z czego aż 60% to mali pacjenci.

„Już od piętnastu lat gramy w rytmie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki zaangażowaniu naszych klientów i wszystkich pracowników, przekazaliśmy do tej pory na cele działań Fundacji aż 44 miliony złotych. Wierzymy, że i w tym roku zbiórka przyniesie równie imponujące efekty, umożliwiając nam kontynuowanie tej szlachetnej misji” – mówi Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu Lidl Polska.

Pomaganie przez kupowanie

Już od poniedziałku, 11 grudnia, klienci sklepów Lidl Polska będą mogli zaopatrzyć się w gadżety nawiązujące do 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a tym samym – wesprzeć zbiórkę na rzecz osób zmagających się z chorobami płuc. W ofercie sieci pojawią się między innymi koszulki damskie oraz męskie, skarpetki, materiałowe torby oraz akcesoria, takie jak: kubki, długopisy, kalendarze na nowy rok, magnesy na lodówkę czy lunchboxy z okolicznościowymi grafikami. Również od poniedziałku, do asortymentu sklepów Lidl Polska trafią butelki, bidony oraz dzbanki marki Dafi z grafikami nawiązującymi do 32. Finału WOŚP. Zysk z ich sprzedaży trafi na szczytny cel tegorocznego Finału.

W ofercie sieci pojawi się także coś dla najmłodszych – bo zarówno ci mali i ci więksi, powinni znać ważność tej inicjatywy. Puzzle edukacyjne Czuczu, gry ekologiczne Muduko, eko-klocki czy workoplecaki z grafikami WOŚP – każdy znajdzie tu coś dla siebie.

i Autor: Materiały prasowe Lidl

i Autor: Materiały prasowe Lidl