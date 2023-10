Sięgnij do kosmetyczki męża i posmaruj zawiasy. To najlepszy sposób na skrzypiące drzwi w domu. Będą cichutkie jak nigdy dotąd

Sięgnij do kosmetyczki męża i posmaruj tym zawiasy. Drzwi będą cichutkie jak nigdy wcześniej

Z czasem drzwi w mieszkaniu zaczynają skrzypieć. To zdecydowanie jeden z najbardziej drażniących dźwięków dla ludzkiego ucha. Najbardziej da się we znaki wieczorem i w nocy, nie pozwalając domownikom spokojnie zasnąć. Dlatego warto od razu działać i wykorzystać domowy sposób na skrzypiące drzwi. Dzięki temu produktowi nie musisz iść do sklepu po specjalistyczne smary. Wystarczy, że sięgniesz do kosmetyczki swojego męża, partnera, wyjmiesz z niej piankę do golenia i nałożysz ją na metalowe zawiasy drzwi. Następnie kilkukrotnie otwórz i zamknij skrzydło. Od tej pory będą działać cichutko jak nigdy wcześniej.

Domowe sposoby na skrzypiące drzwi

Istnieje jeszcze kilka domowych sposobów na skrzypiące drzwi, które w 1 minutę pomogą pozbyć się tego uciążliwego problemu. Do Nasmarowania zawiasów warto wykorzystywać produkty, które mamy w kuchni lub w swojej łazience. Jednym z nich jest wazelina kosmetyczna, która kosztuje jedynie 5 złotych, a działa jak smar. Ma jeszcze jeden plus - jest bezbarwna, więc masz pewność, że nie pobrudzi drzwi, ścian i dłoni. Do skrzypiących drzwi można też użyć oleju kokosowego lub zwykłego oleju do smażenia.

