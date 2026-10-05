Skrzypiące drzwi spędzają ci sen z powiek? Użyj domowych sposobów i sprawdź ten prosty trik

Irytujący dźwięk skrzypiących drzwi to zazwyczaj wina wysuszonych zawiasów, którym brakuje odpowiedniego poślizgu.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu, zlokalizuj precyzyjnie źródło hałasu i upewnij się, że to faktycznie zawiasy są problemem.

Aby zlikwidować skrzypienie, wystarczy zaledwie kropla odpowiedniego środka smarującego. Uważaj, by nie przesadzić i nie zabrudzić otoczenia.

Jeżeli po nasmarowaniu drzwi wciąż hałasują, ocierają o ościeżnicę lub ciężko się zamykają, problem może być poważniejszy.

Skrzypienie pojawia się zazwyczaj tam, gdzie metalowe części zawiasów trą o siebie. Przed nałożeniem jakiegokolwiek środka, warto powoli zamknąć i otworzyć drzwi kilka razy. To pomoże dokładnie ustalić, z którego zawiasu dobiega hałas.

Kiedy upewnisz się, że winny jest zawias, możesz delikatnie nałożyć odrobinę smaru. Często w domach pod ręką mamy olej mineralny lub maszynowy, jednak uważaj na tłuszcze spożywcze. Zwykły olej kuchenny nie jest najlepszym wyborem do metalu, ponieważ z biegiem czasu może zgęstnieć, zjełczeć i zbierać kurz.

Skrzypiące drzwi - jak zlokalizować źródło dźwięku?

Dźwięk skrzypienia powstaje w miejscu tarcia metalowych elementów zawiasu. Przed nałożeniem jakichkolwiek preparatów, sprawdź powoli otwierając i zamykając drzwi, z którego miejsca dokładnie dobiega irytujący dźwięk.

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Jeżeli źródłem hałasu jest faktycznie zawias, zastosuj odrobinę odpowiedniego smaru. W domu można użyć oleju mineralnego lub maszynowego. Należy unikać zwykłego oleju kuchennego, który z czasem może gęstnieć, psuć się i przyciągać zanieczyszczenia, nie sprawdzając się przy długoterminowym smarowaniu metalu.

Co na skrzypiące drzwi? Sprawdzone rozwiązania

Mając odpowiedni preparat, nie musisz obficie polewać nim zawiasu. Wystarczy nałożyć niewielką ilość w miejscu styku metalowych części. Następnie poruszaj drzwiami kilka razy, by środek dobrze się rozprowadził. Dobrym pomysłem jest podłożenie szmatki lub ręcznika papierowego, by uniknąć zabrudzeń. Nadmiar preparatu od razu wytrzyj – zbyt dużo smaru tylko przyciągnie kurz. Jeśli drzwi nadal skrzypią, przyjrzyj się im uważniej. Przyczyną mogą być poluzowane śruby, przesunięcie drzwi czy też ich złe ustawienie. W przypadku ciężkich skrzydeł, tarcie o ościeżnicę to znak, że samo smarowanie nie rozwiąże problemu na długo.

Zanim nałożysz smar, warto przetrzeć zawiasy z kurzu i brudu. Nie trzeba robić tego przy każdym smarowaniu, ale jeśli zauważysz zabrudzenia, lepiej je usunąć. Dzięki temu środek wniknie tam, gdzie trzeba, nie tworząc klejącej warstwy brudu.

Gdy drzwi zaczynają nagle skrzypieć, a dodatkowo opadły, zacinają się lub ciężko się domykają, domowe sposoby mogą nie wystarczyć. To sygnał, że konieczna może być regulacja lub naprawa. Jednak w większości przypadków zwykłego skrzypienia, kilka minut pracy i odrobina odpowiedniego smaru przywrócą w domu ciszę.