Smaki lasu: MAX Premium Burgers i Jagna Niedzielska prezentują Rywala Umami

Z polskiego lasu na szwedzki stół, który łączy

Rywal Umami to burger, który pachnie lasem, przywołuje wspomnienia z jesiennych spacerów i czerpie inspiracje z lokalnych smaków, bliskich polskim gościom. To właśnie Jagna Niedzielska, współautorka receptury, wniosła do projektu to, co Polacy znają i lubią najbardziej - nuty, które kojarzą się z domem, naturą i kulinarną tradycją. Jonas Mårtensson, szef kuchni MAX Premium Burgers, połączył je z charakterystyczną dla marki szwedzką precyzją i dbałością o detale.

W efekcie powstał burger, w którym aromatyczna pasta grzybowa z dodatkiem trufli łączy się z intensywnym sosem Umami z leśną jagodą, nadając mu oryginalny, jasnofioletowy odcień i tworząc zaskakująco harmoniczną kompozycję smaków. Nie zabrakło też elementów typowych dla linii Rywali - panierowanej mozzarelli i klasycznej bułki Frisco. Całość uzupełniają cheddar, sałata lodowa i piklowana czerwona cebula, które dodają mu wyrazistości i równoważą złożony profil smakowy.

Jak zawsze w MAX Premium Burgers najważniejszy jest wybór – i to goście decydują, jak chcą doświadczyć nowego smaku. Rywal Umami dostępny jest w pięciu wariantach: Beef, Beef ’n’ Bacon, Crispy Chicken, Crispy Supreme oraz Plant Beef, dzięki czemu każdy może odkryć tę kompozycję na swój sposób.

W menu nie mogło zabraknąć propozycji wege, które od lat są integralnym elementem filozofii MAX Premium Burgers. To miejsce, w którym wygoda fast foodu łączy się z wolnością wyboru i świadomością – bez kompromisów w smaku, niezależnie od preferencji żywieniowych. Dzięki temu każdy może usiąść przy jednym stole i cieszyć smakiem, niezależnie od tego, czy wybiera mięso, czy opcję z roślinnym kotletem.

Jak podkreśla Jonas Mårtensson, szef kuchni MAX Burgers: Rywal Umami to hołd dla piątego smaku umami i lokalnych składników. Chcieliśmy stworzyć coś zaskakującego, a jednocześnie znajomego i po raz kolejny pokazać, że robimy to lepiej. Współpraca z Jagną była tu niezastąpiona i pełna inspiracji. Opowiedziała mi, co dla Polaków w kuchni jest ważne – jakie smaki kojarzą się z tradycją, sezonowością i naturą. Wspólnie szukaliśmy sposobu, by połączyć to co nam znane w spójną, nowoczesną całość. Myślę, że właśnie dlatego Rywal Umami ma w sobie tyle harmonii i głębi.

Współpraca z Jagną Niedzielską

Wspólne opracowanie receptury flagowego produktu to pierwszy taki projekt MAX Premium Burgers w Polsce. Jagna Niedzielska, znana z promowania lokalnych składników i nowoczesnego podejścia do kuchni, współtworzyła przepis na nowego burgera Rywal Umami.

Praca z Jonasem to dla mnie wyjątkowe doświadczenie. Spotkanie dwóch kulinarnych światów – szwedzkiego spokoju i polskiej ekspresji – przerodziło się we wspólną podróż po smakach, które oboje znamy i lubimy. Inspirowaliśmy się nawzajem, dzieląc spojrzenie na prostotę, sezonowość i emocje w kuchni. Chcieliśmy, żeby ten burger był bliski polskim smakom, ale jednocześnie nowoczesny. Zależało mi, żeby to był smak, który zostaje w pamięci. Myślę, że udało nam się znaleźć idealny balans między tym, co znane, a tym, co zaskakuje - i właśnie w tym tkwi jego magia – mówi Jagna Niedzielska, kucharka, osobowość telewizyjna i współautorka receptury.

Rywal Umami to kolejny krok na drodze MAX Premium Burgers do redefinicji comfort foodu. Marka nie podąża za trendami – sama je wyznacza, łącząc nowoczesność z autentycznością i smakiem, który naprawdę ma znaczenie. Celem nie jest jedynie odpowiedź na działania konkurencji, lecz konsekwentne udowadnianie, że w branży fast food wciąż można robić to lepiej – w smaku, jakości i podejściu do zrównoważonego rozwoju.

Kiedy i gdzie spróbować Rywala Umami?

Od 6 listopada nowy Rywal Umami dostępny jest we wszystkich restauracjach MAX Premium Burgers w Polsce oraz w aplikacji MAX Express i u partnerów dostaw. Cena burgera zaczyna się od 28,95 zł, a w zestawie z frytkami i napojem od 38,45 zł – zależnie od wybranej wersji i kanału sprzedaży.