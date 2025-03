Smakuj na wiosnę. Sery camembert z aromatycznymi posypkami!

Nawóz do pomidorów i ogórków babcia szykuje już w kwietniu. Mikstura na obfite zbiory jest dobra także do podlewania kwiatów

Ten krzew w PRL-u miał każdy działkowicz. Kwitnie piękniej od hortensji i pachnie niczym waniliowy budyń. Posadź go w ogrodzie, a będziesz cieszyć się kwiatami do później jesieni

Camembert od Valbon to oryginalny francuski ser, tworzony według receptury mistrza serowarstwa Henriego Hutina z Lacroix-sur-Meuse. Początkowo produkowano go w małej rzemieślniczej manufakturze serów dojrzewających, a obecnie wytwarzany jest w nowoczesnej, ale kontynuującej najlepsze tradycje, wytwórni serów pleśniowych. Jest ceniony na całym świecie przede wszystkim za szlachetne gatunki pleśni, które go pokrywają. To właśnie one, dojrzewając, tworzą ich aksamitną skórkę oraz niepowtarzalny smak i zapach. Sery Valbon są doskonałe na każdą okazję – z chrupiącą bagietką tworzą wyjątkowe śniadanie, a w towarzystwie dodatków idealnie sprawdzą się jako element wytwornej kolacji dla zaproszonych gości. Obecny na rynku od lat Valbon Camembert klasyczny jest jednym z łagodniejszych serów pleśniowych, a jego aksamitna skórka skrywa miękkie, kremowe wnętrze, natomiast dwie nowości posiadają unikatowe rozwiązanie – aromatyczną posypkę, którą tworzy mieszanka przypraw, ziół i suszonych warzyw: Valbon Camembert w posypce śródziemnomorskiej cechują nuty pomidorów, czosnku i bazylii, a Valbon Camembert w posypce z kolorowego pieprzu zachwyca delikatną, ale wyczuwalną pikantnością.

Valbon to marka ekspert w swojej kategorii i klasyka smaku dla koneserów – mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska. I dodaje: Nasze dwie nowości, czyli Valbon Camembert w posypce śródziemnomorskiej oraz Valbon Camembert w posypce z pieprzu, są odpowiedzią na potrzeby konsumentów, ponieważ jak pokazują badania***, to właśnie użytkownicy tej kategorii są najbardziej otwarci na nowości produktowe i chcieliby spróbować czegoś innego.

i Autor: materiały prasowe Valbon