Śmieszne życzenia na Dzień Chłopaka. Zabawne teksty do wysłania 30 września

Wybierz idealne i śmieszne teksty na Dzień Chłopaka

Każdy facet doceni dawkę dobrego humoru i szczery uśmiech w swoim wyjątkowym święcie. Szukając inspiracji warto postawić na słowa pozbawione zbędnego patosu oraz nudnych formułek. Najlepsze życzenia na Dzień Chłopaka, te śmieszne i błyskotliwe zostaną zapamiętane na długi czas. To doskonały sposób na pokazanie dystansu oraz wywołanie radości na twarzy obdarowywanego mężczyzny.

Krótkie i śmieszne teksty na Dzień Chłopaka gotowe do wysłania

Szybka wiadomość tekstowa wcale nie musi być sztampowa ani pozbawiona wyrazu. Wystarczy ubrać codzienne sytuacje w zabawne słowa i dodać ulubione emotikony. Takie śmieszne teksty na Dzień Chłopaka świetnie sprawdzą się w komunikatorach oraz mediach społecznościowych. Gwarantują natychmiastową poprawę nastroju i pokazują Twoje ogromne zaangażowanie.

Życzę Ci wiecznie naładowanej baterii w telefonie i samych zielonych świateł na drodze do pracy. Obyś zawsze znajdował drugą skarpetkę do pary zaraz po przebudzeniu.

***

Oby Twoja ulubiona kawa nigdy nie stygła zanim zdążysz wziąć pierwszy łyk. Życzę Ci też magicznej lodówki pełnej pyszności odnawiających się każdej nocy.

***

Życzę Ci portfela grubszego niż instrukcja obsługi pralki i cierpliwości do moich codziennych pomysłów. Pamiętaj zawsze o tym jak wspaniale znosisz moje drobne dziwactwa.

***

Obyś nigdy nie musiał szukać pilota od telewizora ukrytego głęboko w czeluściach kanapy. Życzę Ci samych epickich wygranych w grach i braku lagów w najważniejszych momentach.

***

Życzę Ci aby Twoje ulubione seriale nigdy nie kończyły się na najciekawszym momencie. Niech każda zamówiona pizza dojeżdża do Ciebie gorąca i pełna ciągnącego się sera.

***

Oby poranne wstawanie z łóżka było dla Ciebie równie łatwe co pochłanianie paczki chipsów wieczorem. Życzę Ci niewyczerpanych pokładów energii na znoszenie moich codziennych żartów.

***

Życzę Ci żebyś zawsze miał rację nawet wtedy gdy oboje wiemy jak bardzo się mylisz. Niech omijają Cię szerokim łukiem korki w mieście i awarie domowego internetu.

***

Oby Twoja fryzura zawsze układała się idealnie bez użycia jakichkolwiek kosmetyków. Życzę Ci mnóstwa wolnego czasu na zasłużone leniuchowanie na wygodnej kanapie.

***

Życzę Ci zdolności czytania w moich myślach co ułatwi nam codzienne wybieranie miejsca na obiad. Niech każda Twoja drzemka przynosi efekt ośmiu godzin głębokiego snu.

***

Obyś potrafił naprawić każdą usterkę w domu jednym celnym spojrzeniem i użyciem srebrnej taśmy. Życzę Ci nieskończonej wyrozumiałości dla moich długich przygotowań do wyjścia.

QUIZ. Dzień mężczyzn. Który z nich TO zrobił jako pierwszy? Pytanie 1 z 10 Pierwszym mężczyzną na księżycu był: Buzz Aldrin Neil Armstrong Michael Collins Następne pytanie

Oryginalne życzenia na Dzień Chłopaka śmieszne i z przymrużeniem oka

Czasami warto odejść od klasycznych form i podarować bliskiemu mężczyźnie coś zupełnie nieszablonowego. Zastanów się nad tym co najbardziej bawi Twojego partnera lub przyjaciela i wpleć to w spersonalizowaną wiadomość. Wybierając śmieszne życzenia na Dzień Chłopaka masz pewność szerokiego uśmiechu na jego twarzy. To właśnie takie codzienne i prawdziwe słowa trafiają prosto do męskiego serca.

Dziękuję Ci za bycie moim osobistym pogromcą pająków i otwieraczem najmocniej zakręconych słoików. Życzę Ci dużo siły na kolejne lata bohaterskich czynów w naszej kuchni.

***

Życzę Ci żeby każda kaloria ze zjedzonego na noc kebaba zamieniała się od razu w czystą masę mięśniową. Obyś zawsze wyglądał świetnie bez wylewania potu na żmudnych treningach.

***

Obyś nigdy nie musiał aktualizować systemu w komputerze w najmniej odpowiednim momencie pracy. Życzę Ci sprzętów działających bez zarzutu i kabli które nigdy się nie plączą.

***

Życzę Ci zdolności teleportacji prosto do pracy w deszczowe poniedziałkowe poranki. Niech szef zawsze docenia Twoje genialne pomysły i często nagradza je wysoką premią.

***

Oby Twój samochód spalał tylko tyle paliwa ile obiecywał producent w folderze reklamowym. Życzę Ci zawsze wolnego miejsca parkingowego pod samym wejściem do sklepu.

***

Życzę Ci żebyś nigdy nie nadepnął bosą stopą na klocek leżący w ciemnym pokoju. Obyś z łatwością znajdował klucze od domu na dokładnie pięć sekund przed wyjściem.

***

Oby Twoje ulubione koszulki nigdy nie kurczyły się w praniu w magiczny i niewyjaśniony sposób. Życzę Ci szafy w której ubrania same się prasują i idealnie układają na półkach.

***

Życzę Ci żeby kran przestał przeciekać od samego patrzenia na niego wzrokiem groźnego majstra. Niech każda domowa naprawa zajmuje Ci dokładnie pięć minut i ani sekundy dłużej.

***

Obyś zawsze pamiętał o naszych rocznicach bez ustawiania potrójnych przypomnień w telefonie. Życzę Ci mnóstwa cudownych chwil spędzonych razem i braku sporów o wybór filmu na wieczór.

***

Życzę Ci żebyś potrafił zasnąć w samolocie szybciej niż zdążą zgasnąć światła w kabinie. Niech każdy Twój urlop trwa w nieskończoność i pozwala naładować życiowe baterie do pełna.