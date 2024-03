Sposób babuni z PRL-u na mycie okien bez smug. Cała rodzina tylko tak myje okna. Bez octu i gliceryny. Wymieszaj z wodą i przetrzyj szyby. Sposób na mycie okien na Wielkanoc

Zawsze dodaję ten składnik do sernika. To sposób mojej babci na sernik puszysty jak chmurka. Jest pyszny jak żaden inny

Moja babcia mieszała to z wodą i myła okna. Szyby były przejrzyste i bez smug

Wiele osób wczesną wiosną decyduje się na mycie okien. To jeden z tych obowiązków, który zazwyczaj nie jest lubiany i należy do przykrych obowiązków. Nieświadomie podczas mycia okien popełniamy błędy, przed które na szybach pojawią się smugi oraz zacieki. Jednym z podstawowych błędów mycia okien jest woda z kranu. Może ona zawierać kamień i inne osady, które sprawią, że czyszczone szyby będą matowe. Aby tego uniknąć wystarczy wymieszać wodę z kranu z niewielką ilością octu. Drugim ważnym krokiem podczas mycia okien jest nieodpowiednia ścierka. Szyby powinny być przecierane miękką i delikatną ściereczką. W PRL-u do mycia okien wykorzystywano rajstopy. Ten patent sprawi, że na szybach nie powstaną smugi i zacieki.

Moja babcia do mycia okien zawsze sięgała po swój sprawdzony sposób. Mówiła, że to najlepszy trik na mycie okien. Babcia wykorzystywała napar z mocnej herbaty. Mieszała go z wodą w proporcjach 1:1 i dodawała kilka kropel płynu do naczyń lub szarego mydła. W tak przygotowanej mieszance moczyła ścierkę i myła nią okna. Przez długi czas nie wierzyłam, że ten sposób może zadziałać, a jednak, gdy go spróbowałam, to nie zamierzam myć okien inaczej. Herbata podczas mycia okien sprawia, że szyby są lśniące i nie ma na nich nieestetycznych smug i zacieków.

