Spryskaj tym świąteczny obrus, a będzie przepięknie pachnieć przez całą Wielkanoc. Nawet teściowa zapyta się, co to za ładny zapach

Zapachy mają moc kształtowania nastroju, a domowe perfumy mogą odmienić atmosferę świątecznych spotkań.

Stwórz własne perfumy na obrus, łącząc wodę, spirytus i olejki eteryczne, np. lawendowy i sosnowy.

Ta prosta mieszanka nie tylko odświeży pomieszczenie, ale także uspokoi zmysły i ułatwi oddychanie.

Połącz ze sobą te składniki i spryskaj świąteczny obrus! Przepiękny zapach ulotni się po całym pokoju

Bardzo często nie doceniamy siły zapachów. Aromaterapia to nie tylko przyjemnie zapachy, ale to także realna możliwość wpływu na nastrój oraz samopoczucie. Dobrze dopasowane zapachy redukują poziom stresu, niwelują napięcia, a nawet pozytywnie wpływają na górne drogi oddechowe. Stanowią idealne dopełnienie codzienne rutyny i mogą poprawiać odpoczynek.

Wielkanoc to czas spotkań z rodziną. Dla wielu osób święta te mają zapach żurku, jajek oraz mazurka. Doskonałym uzupełnieniem tychże aromatów mogą być domowe perfumy. Wystarczy, że spryskasz nimi świąteczny obrus, a przyjemny aromat będzie unosił się przez wiele godzin. Wielkanocą świetnie sprawdzą się zapachy ziół i kwiatów. Wprowadzą wyjątkową atmosferę i pozytywnie wpłyną na nastrój.

Jak zrobić domowe perfumy na Wielkanoc? Wystarczy, że w butelce z atomizerem wymieszasz pół szklanki przegotowanej wody, jeden kieliszek spirytusu oraz 30 kropli olejku eterycznego. Szczególnie dobrze sprawdzi się połączenie olejku lawendowego oraz sosnowego. Dadzą one spektakularny zapach lasu, który będzie unosić się przez kilka godzin. Tak przygotowaną mieszanką spryskaj obrus świąteczny, a świąteczne spotkanie będzie jeszcze lepsze.

Olejek lawendowy doskonale uspokaja i relaksuje, co może świetnie sprawdzić się, gdy rodzinne rozmowy staną się zbyt intensywne. Dodatkowo ułatwia on zasypianie oraz poprawia samopoczucie. Z kolei olejek sosnowy ułatwia oddychanie i pozytywnie wpływa na górne drogi oddechowe. Działa odświeżająco oraz redukuje napięcia nerwowe. Wymieszanie tych dwóch olejków zapewni nie tylko piękny zapach, ale wpłynie również na atmosferę świąt.

