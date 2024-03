Statuetki Pyszne.pl Awards 2023 rozdane

Wkładam do pojemnika i potrząsam. Prosty sposób na to, jak szybko obrać jajka

Nagrody w plebiscycie Pyszne.pl, najpopularniejszego serwisu do zamawiania jedzenia w Polsce, zostały przyznane już po raz dziewiąty. O tym, do kogo powędrowały statuetki, tradycyjnie zadecydowali sami użytkownicy. Przez miesiąc mieli możliwość głosowania na ulubione restauracje. Wybierali ukochane lokale w okolicy i wspierali swoich faworytów w rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim.

Pyszne.pl Awards pozwalają stworzyć kulinarną mapę Polski – nagrody przyznawane są dla najlepszych restauracji w każdym z 16 województw oraz 6 największych miast w kraju. Plebiscyt odzwierciedla również różnorodność polskiej sceny gastronomicznej. Statuetki trafiają do reprezentantów najpopularniejszych w Polsce kuchni: polskiej, włoskiej, azjatyckiej, amerykańskiej, bliskowschodniej oraz do najlepszej restauracji wegetariańskiej. Ponadto wręczane są za godną podziwu działalność poza kuchnią – inicjatywy proekologiczne oraz niezwykłą pomysłowość w promocji w mediach społecznościowych.

– W tym roku zdecydowaliśmy się wyróżnić większą liczbę restauracji w kategoriach lokalnych. Lista zwycięzców doskonale odzwierciedla bogatą ofertę gastronomiczną w Polsce i fakt, że ulubione lokale naszych użytkowników można znaleźć nawet w nieoczywistych zakątkach kraju. Pyszne.pl Awards to jedna z wielu inicjatyw, poprzez które zachęcamy naszych użytkowników do odważnych poszukiwań i odkrywania nowych smaków – komentuje Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający Pyszne.pl

Kierunek: dolnośląskie

Obok Łodzi, dokąd trafiło najwięcej statuetek, na kulinarnym szlaku szczególnie wyróżniła się stolica Dolnego Śląska. We Wrocławiu króluje Ramzes, serwujący najlepsze Bliskowschodnie Specjały w całym kraju. Natomiast pizzeria Mania Smaku zaliczyła najbardziej spektakularny Debiut Roku w serwisie Pyszne.pl.

– Ogromnie się cieszymy i jesteśmy wdzięczni klientom za to, że oddali na nas swoje głosy. Nasza restauracja Mania Smaku powstała z miłości do pizzy. Wierzymy, że dobra pizza zawsze łączy ludzi. Dlatego dalej będziemy pracować na to, aby wszyscy klienci byli zadowoleni z naszej usługi i smaków, które proponujemy. Mogę zdradzić, że niebawem planujemy urozmaicić ofertę i wprowadzamy nowy format ­– pizzę na grubym cieście – mówi Mateusz Grzęda z restauracji Mania Smaku

Tytuł Najlepszej Restauracji w województwie dolnośląskim zdobył Barman z Wałbrzycha. Lokal serwuje to, co Polacy lubią najbardziej – pizzę, makarony, burgery, a nawet zapiekanki.

Pyszne.pl Awards rozdane

Statuetki Pyszne.pl Awards zostały wręczone 26 marca w siedzibie Pyszne.pl we Wrocławiu. Galę poprowadziła szefowa kuchni Adriana Marczewska. Tak podsumowała tegoroczną edycję plebiscytu:

– Polska scena kulinarna wypełniona jest ludźmi z ogromną pasją, zaangażowaniem i ciągle zaskakującą pomysłowością, którzy ją tworzą. Świetnie działająca restauracja nie opiera się jedynie na dobrym smaku, potrzebuje nieustannego doglądania, niestrudzonego poszukiwania nowych dań i rozwiązań, dbania o milion małych szczegółów, świetnego zespołu i ciężkiej pracy każdego dnia. To dla mnie ogromny zaszczyt prowadzić wieczór, podczas którego nagrodzone zostały najlepsze restauracje w kraju i niesamowici ludzie, którzy za nimi stoją. Jestem przekonana, że każda z wręczonych statuetek będzie nie tylko powodem do wielkiej dumy, ale też motywacją do dalszego działania w tym wyjątkowym biznesie.

Pełna lista zwycięzców Pyszne.pl Awards 2023:

Restauracja Roku: Susharnia, Łódź

Debiut Roku: Mania Smaku, Wrocław

Sieć Roku: Pizza Hut

Lokalna Sieć Roku: Cochise, Łódź

Najlepsza Restauracja w Warszawie: Salsiccia Pizzeria Napoletana

Najlepsza Restauracja we Wrocławiu: Ramzes

Najlepsza Restauracja w Gdańsku: Kebab Drwal

Najlepsza Restauracja w Krakowie: Trattoria Grande Piadina

Najlepsza Restauracja w Poznaniu: Pastwisko

Najlepsza Restauracja w Łodzi: Sushi w Dłoń

Najlepsza Restauracja w woj. dolnośląskim: Barman, Wałbrzych

Najlepsza Restauracja w woj. kujawsko-pomorskim: Pizzeria Don Corleone, Toruń

Najlepsza Restauracja w woj. lubelskim: Red Rock City, Lublin

Najlepsza Restauracja w woj. lubuskim: Pizzeria Roma, Zielona Góra

Najlepsza Restauracja w woj. łódzkim: Pizzeria Peppers, Opoczno

Najlepsza Restauracja w woj. małopolskim: Jacek Placek Pizza, Modlnica

Najlepsza Restauracja w woj. mazowieckim: Trust Burger, Legionowo

Najlepsza Restauracja w woj. opolskim: Hamburg, Opole

Najlepsza Restauracja w woj. podkarpackim: King Burger & Pizza Express, Mielec

Najlepsza Restauracja w woj. podlaskim: Jaga Pizza, Białystok

Najlepsza Restauracja w woj. pomorskim: Pizzera Pogórzanka, Gdynia

Najlepsza Restauracja w woj. śląskim: Amir Kebab, Katowice

Najlepsza Restauracja w woj. świętokrzyskim: Głodzilla, Pińczów

Najlepsza Restauracja w woj. warmińsko-mazurskim: Pizzeria na Czas, Elbląg

Najlepsza Restauracja w woj. wielkopolskim: Swiss Kebab Gniezno, Gniezno

Najlepsza Restauracja w woj. zachodniopomorskim: Pizza King, Szczecin

Social Media ze Smakiem: Bajgle Króla Jana, Szczecin

Inicjatywy Proekologiczne: Masna Micha, Gdańsk

Kuchnia Polska: Bufet Jesz Ile Chcesz, Tychy

Włoska Uczta: Non Solo Pizza, Olsztyn

Amerykański Sen: Red Rock City, Lublin

Azjatyckie Smaki: Susharnia, Łódź

Bliskowschodnie Specjały: Ramzes, Wrocław

Roślinne Inspiracje: Vegab, Kraków