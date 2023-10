Surfinie zakwitną nawet w grudniu. Genialny patent. Sprawdź, jak przechowywać kwiaty balkonowe przez zimę

Taka czeka nas zima 2023/2024 w Polsce. Leśnicy pokazali ciekawe nagranie. One już to wiedzą!

Surfinie i petunie wymieniamy jednym tchem jeśli chodzi o kwiaty balkonowe. Mimo, że większości osób wydaje się, że to rośliny jednoroczne, to śmiało można je przechowywać przez zimę, by cieszyć się nimi w kolejnym roku. Są także sposoby na to, by petunie zakwitły nawet w grudniu. Sprawdź, jak przezimować surfinie i petunie.

Jak przechowywać petunie i surfinie przez zimę?

Mimo, że zimowanie surfinii oraz petunii nie jest trudne, to znalezienie miejsca, w którym można przechowywać te kwiaty balkonowe przez zimę, może już takie być. Żeby rośliny odbiły wiosną trzeba je przenieść do jasnego i chłodnego pomieszczenia, w którym jest około 10 stopni C. Czasami petunie dobrze znoszą także zimowanie w ciemniejszych pomieszczeniach, dlatego można spróbować przechowywać je w piwnicy lub garażu, w którym temperatura nie spada poniżej zera. Zanim schowamy skrzynki lub donice z kwiatami, trzeba przyciąć pędy rośliny na długość 5 - 7 cm. Warto także sprawdzić w jakim stanie są petunie bądź surfinie i usunąć chore sadzonki. Później co 2-3 tygodnie sprawdzamy, czy ziemia w donicach nie wyschła za bardzo i w razie konieczności delikatnie podlewamy. Na przełomie lutego i marca przestawiamy kwiaty do cieplejszego pomieszczenia lub podnosimy temperaturę do 16 stopni i zaczynamy intensywniejsze podlewanie. Gdy nowe pędy surfinii/petunii urosną na około 5 cm możemy także rozpocząć nawożenie. W maju, kiedy będziemy mieć pewność, że nie będzie przymrozków, można ponownie wystawić kwiaty na balkon.

Surfinie i petunie. Co zrobić aby kwiaty balkonowe zakwitły w domu w grudniu?

Jeśli chcemy, by petunie lub surfinie zakwitły także w grudniu, trzeba je będzie przenieść do domu. W tym celu pod koniec września obcinamy gałązki kwiatów balkonowych o długości około 10 cm, usuwamy z nich szczytowe liście oraz kwiaty i zanurzamy w ukorzeniaczu do roślin miękkich. Następnie sadzimy w doniczce z lekkim podłożem (np. ziemia zmieszana z pisakiem w proporcjach 1:1). Kilka godzin przed obcięciem pędów trzeba solidnie podlać roślinę. Gotowe sadzonki przechowujemy w jasnym miejscu ale z dala od kaloryfera. Optymalna temperatura to około 16 stopni. Ukorzenianie potrwa około 30 dni. Po tym czasie można przenieść kwiaty na parapet. Ważne jest utrzymywanie umiarkowanej wilgoci gleby. Przy podlewaniu nie moczymy liści. W okolicach grudnia kwiaty powinny zakwitnąć.

