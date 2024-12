Świąteczna polędwiczka w sosie piernikowym z ciasteczkami - Magda Gessler eksperymentuje z bożonarodzeniowym menu

W ramach najnowszej współpracy najpopularniejszej, polskiej restauratorki i autorytetu kulinarnego Magdy Gessler z polską marką Dolina Dobra powstały trzy wyjątkowe przepisy na pyszne święta i nie tylko. Ich podstawą jest najwyższej jakości mięso wieprzowe i nieszablonowe połączenia smakowe, które zachwycą nawet najbardziej wymagających smakoszy. Zwieńczeniem współpracy z marką Dolina Dobra są okazjonalne, opakowania z wizerunkiem Magdy Gessler, które będą dostępne w sprzedaży do końca roku. Ale wizerunek znanej restauratorki to nie jedyna niespodzianka! Na opakowaniach znajdują się także kody QR, które po zeskanowaniu przekierowują do specjalnie przygotowanych dla Doliny Dobra w ramach współpracy z Magdą Gessler przepisów na pyszną wieprzowinę. Wśród produktów szczególnie polecanych przez ekspertkę znalazły się polędwiczka, mięso mielone z szynki i filet ze schabu.

Dzięki pysznym pomysłom od samej Magdy Gessler producent marki Dolina Dobra chce zainspirować klientów do smakowitych eksperymentów kulinarnych. Produkty z kodem przekierowującym do przepisów Magdy Gessler są dostępne w sklepach: Biedronka, Kaufland, Netto, Aldi, Frisco, E.leclerc, SPAR.

Świąteczne pyszności

Polska ekspertka kulinarna, która ponad wszystko ceni sobie jakość i pochodzenie składników zaprezentowała na swoim koncie trzy wyjątkowe propozycje na bożonarodzeniowe stoły. Wśród nich znalazły się smakowite eskalopki na utartej gorczycy w białym winie, dopieszczone marynowaną gruszką. Musztarda, gruszka i cudowny schab wieprzowy od Doliny Dobra, które posmakują każdemu. Sekretem tego dania jest wielogodzinna marynata i ziarna gorczycy. Magda Gessler przedstawiła także swoją wizję delikatnych pulpecików z mięsa wieprzowego prosto z Doliny Dobra – w jej wersji z dodatkiem chałki i zielonego, polskiego sosu.

Wśród propozycji nie mogło zabraknąć również nietypowego akcentu świątecznego, czyli pierniczka w towarzystwie pysznej, soczystej polędwiczki od Doliny Dobra.

Polędwiczka świąteczna w sosie piernikowym, najeżona ciasteczkami

Składniki:

Polędwiczka wieprzowa Doliny Dobra 6 łyżek miodu gryczanego 1 szt. cebuli do marynaty Przyprawy: (3 łyżki cynamonu, 2 łyżki kardamonu, kilka goździków, 2 łyżki mielonego imbiru, kilka gwiazdek anyżu) 3 łyżki masła 3 łyżki oleju rzepakowego 250 ml soku jabłkowego 2 łyżki octu balsamicznego 50 g rodzynek 200 g pierników w kształcie serca

Składniki na bulion:

4 marchewki

2 pietruszki

1 seler

1 por

2 cebule

1 pęczek natki pietruszki

1 pęczek natki lubczyku

2 liście laurowe

1 łyżka tymianku

2 ząbki czosnku

1 łyżka soli

2 łyżki pieprzu

5 sztuk suszonych grzybów

3 liście kapusty włoskiej

Sposób przygotowania:

Przygotowanie dania rozpocznij dzień wcześniej, zacznij od zamarynowania mięsa i ugotowania aromatycznego bulionu, który będzie naszą bazą do sosu piernikowego. Zacznij od marynaty do polędwiczki. Natnij polędwiczki (co około 2 cm na głębokość około 3 cm). Później włóż polędwiczkę do naczynia. Dodaj 4 łyżki miodu, olej rzepakowy, pokrojoną w piórka cebulę (możesz ją włożyć w nacięcia) oraz wszystkie przyprawy do piernika. Odstaw do lodówki i przykryj folią. W tym samym czasie zacznij robić bulion. Umieść warzywa w dużym garnku i zalej je zimną wodą (około 1,5 litra). Przypal cebulę do zarumienienia i dodaj do garnka. Dodaj przyprawy, świeże zioła i grzyby. Doprowadź do wrzenia, a następnie zmniejsz ogień i gotuj na małym ogniu. Im dłużej będzie się gotował, tym lepiej. Kiedy bulion będzie miał piękny, klarowny, żółty kolor odstaw go z ognia i przecedź przez sitko. Po około 10h mięso będzie gotowe do pieczenia włóż je w rękaw kuchenny, wlej pozostałości marynaty – doda ona niesamowity aromat mięsu. Piecz w piekarniku przez 20 minut w 170 stopniach na termoobiegu. Następnie przygotuj sos: zblenduj 150 g piernika i wsyp go do oddzielnej miski. Do lekko ostudzonego bulionu dodaj ocet balsamiczny, sok z jabłek, miód i roztopione masło. Kiedy składniki połączą się dodaj zblendowany piernik i mieszaj aż uzyskasz jednolity, brązowy sos. Po upieczeniu mięsa wyłóż je na talerz, cebulę odstaw na bok. W nacięcia polędwiczki włóż serduszka piernikowe i gwiazdki anyżu. Obficie polej sosem. Na koniec udekoruj rodzynkami.

Dobry wybór z Doliną Dobra

Dolina Dobra to marka, która powstała z potrzeby podkreślenia tego, co jest dla konsumentów ważne: pochodzenia z Przechlewa na Pomorzu oraz jakości i smaku produktów. Każdy produkt z portfolio marki to gwarancja wysokiej jakości polskiego mięsa wieprzowego oraz naturalnych przypraw i ekstraktów warzywno-owocowych. Żaden z wyrobów producenta nie zawiera sztucznych wzmacniaczy smaku i konserwantów. Marka z Przechlewa prowadzi swoją produkcję w modelu „od pola do stołu”, opartym na własnych polach uprawnych, paszach i zakładach przetwórczych, dzięki czemu ma pewność, że każdy ze składników jest w pełni naturalny oraz najwyższej jakości.