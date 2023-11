i Autor: Shutterstock Świąteczne piosenki. Quiz, którego boi się Grinch

Już niedługo z każdego głośnika...

Świąteczne piosenki. Quiz, którego boi się Grinch, ale kłopoty ze zdobyciem kompletu punktów będzie miała nawet Mariah Carey

Quiz o świątecznych piosenkach czas zacząć. „Last Christmas" Wham! czy „All I Want for Christmas Is You" Mariah Carey,czyli największe świąteczne hity lada moment będą rozbrzmiewać niemal z każdego głośnika. Początek grudnia to ten czas w roku, kiedy nucimy piosenki o radosnych świętach. Mimo że nie wszystkie świąteczne piosenki, faktycznie o nich opowiadają, to wiele osób nie wyobraża sobie przygotowań do Bożego Narodzenia bez tych przebojów. W naszym quizie sprawdzamy, czy znasz popularne piosenki świąteczne.