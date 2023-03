Światowy Dzień Snu. Jak zadbać o zdrowy wypoczynek?

Ta 2-letnia dziewczynka znalazła zdjęcie prababci. Jej słowa mrożą krew w żyłach. "To ja"

W natłoku codziennych spraw i obowiązków, często nie mamy czasu, aby zadbać o odpowiednią jakość snu. Warto jednak chociaż na chwilę przyjrzeć się naszym wieczornym rytuałom. Teraz mamy do tego idealną okazję! Już 17 marca obchodzimy Światowy Dzień Snu, który co roku przypomina o tym, jak ważny jest odpoczynek. Będąc wyspanym, od razu łatwiej nam z uśmiechem zacząć dzień i stawić czoła wielu wyzwaniom. Jeśli mamy trudności z zaśnięciem lub często budzimy się w nocy, warto zastanowić się, jak zadbać o odpowiednie warunki, by móc wypocząć bez zakłóceń.

Zrelaksuj się przed snem

Potrzeba wieczornego relaksu jest jedną z zasad higieny snu. Zdarza się, że kłopoty z zasypianiem powoduje zbyt wysoki poziom stresu w ciągu dnia czy intensywny styl życia. Warto odnaleźć swoje metody na wyciszenie. Jedną z nich może okazać się aromaterapia, wykorzystująca naturalne olejki eteryczne do poprawy naszego samopoczucia. Wystarczy zaaplikować kilka kropel olejku lawendowego do aromatyzera tuż przed snem, by zapewnić sobie odprężenie po ciężkim dniu.

Zadbaj o odpowiednie zaciemnienie

Zbyt jasne oświetlenie w sypialni może być problematyczne podczas zasypiania. Ekspozycja na światło w trakcie snu zaburza wydzielanie melatoniny, potocznie nazywanej hormonem ciemności. Warto więc zadbać o całkowite zaciemnienie pomieszczenia. Zgaśmy wszystkie lampy przed pójściem spać oraz dokładnie zasłońmy okna. Możemy również założyć specjalną opaskę na oczy.

Dzięki systemowi smart home od Somfy i centrali TaHoma® Switch możemy zarządzać swoimi osłonami i regulować zaciemnienie sypialni w zależności od pory dnia. Rolety mogą automatycznie zamknąć się, kiedy nadejdzie pora snu i podnieść o poranku, aby łagodnie wybudzić nas i pozwolić nam przywitać nowy dzień.

Temperatura w sypialni ma znaczenie

Właściwa temperatura w pomieszczeniu, w którym śpimy, pozwala szybciej zasnąć. Poprawia również jakość snu i zapobiega budzeniu się w ciągu nocy. W naszej sypialni termometry powinny wskazywać optymalnie 18-21 °C. Termostat radiowy V2 w połączeniu z systemem smart home pomoże nam kontrolować warunki w pomieszczeniach – dzięki wgranym scenariuszom zadba o redukowanie temperatury w odpowiednim momencie podczas naszego snu lub uruchomi ogrzewanie, by poranna pobudka była jeszcze przyjemniejsza.

Wszystkie inteligentne urządzenia możemy połączyć za pomocą jednego systemu, dzięki czemu zapewnimy sobie wygodną kontrolę nad inteligentnymi urządzeniami w domu, a także wydatkami związanymi z energią. Dzięki takim rozwiązaniom nie tylko lepiej śpimy, ale przy okazji oszczędzamy!

i Autor: Materiały prasowe Somfy

