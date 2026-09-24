Święto Kawy, Dzień Chłopaka, znicze i wyprawka dla studentów w Dino. Promocje do 29 września! 

Dzień Kawy już we wtorek 29 września.

29 września miłośnicy kawy mają swój dzień, a w aktualnej gazetce Dino tej kategorii poświęcono sporo miejsca. Jednym z przykładów jest kawa mielona Woseba Mocca Fix Gold 250 g. Przy zakupie jednej kosztuje 17,89 zł, natomiast przy zakupie dwóch cena spada do 11,99 zł za opakowanie.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

W ofercie znalazły się także m.in. kawa mielona Tchibo Exclusive 250 g za 17,99 zł, Nescafé Classic Strong 250 g za 34,99 zł oraz kawa ziarnista Reich Rösten Swisso 1 kg za 39,99 zł. Przy zakupie dwóch opakowań kawy ziarnistej Jacobs 1,1 kg każde kosztuje 49,89 zł. Wszystkie kawy Rio de Brass objęto natomiast akcją, w której drugi, tańszy produkt jest o 50 proc. tańszy.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

Każda chwila ma swój smak z Rio de Brass

Skompletuj nawet 3 prezenty na Dzień Chłopaka w budżecie do 100 zł!

W Dino można skompletować trzy osobne upominki na Dzień Chłopaka w budżecie do 100zł. Kluczem jest wykorzystanie promocji wielosztukowych np. na kawę, Raffaello, Toffifee i batony KitKat, bo przy zakupie tych samych produktów pojedynczo bez rabatów wielosztukowych, cały koszyk kosztowałby 140,63 zł, co oznacza ponad 40 zł oszczędności.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

Warto dokładnie przeanalizować aktualną gazetkę i wszystkie promocje z okazji Dnia Chłopaka - wówczas dla męża przygotować zestaw z kawą Woseba Mocca Fix Gold 250g, Raffaello, kremem Nivea Men, czekoladą Deliss i dwoma batonami KitKat. Dla syna sprawdzi się żel pod prysznic Adidas, bombonierka Toffifee i dwa KitKaty. Z kolei z drugiej kawy Woseba, drugiego Raffaello oraz drugiego Toffifee można przygotować symboliczny zestaw np. dla teścia lub dziadka. Przykładowo przy takich zestawach produktów objętych promocjami, całe zakupy kosztują niewiele ponad 99 zł. Jeśli ktoś chce nieco zwiększyć budżet albo zamienić jeden z produktów, dodatkiem do prezentu może być też porcelanowy kubek na Dzień Chłopaka za 9,99 zł. W gazetce dostępne są dwa wzory kubka o pojemności 350 ml.

1 października startuje rok akademicki. Wyprawka dla studentów w Dino!

Początek października oznacza również rozpoczęcie roku akademickiego. Aktualna gazetka kończy się 29 września, dlatego część rzeczy do akademika lub wynajmowanego mieszkania można kupić jeszcze przed pierwszymi zajęciami i wyjazdem na studia. W ofercie znalazły się m.in. rozgałęźnik z wejściami USB i USB-C za 16,99 zł oraz przedłużacz z pięcioma gniazdami i wyłącznikiem za 19,95 zł. Szklany kubek z nadrukiem po 3,99 zł za sztukę (cena przed obniżką -50% wynosiła 7,99zł), a talerze w różnych rozmiarach od obiadowych i deserowych po głębokie można skompletować po 2,95 zł za sztukę.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

Dostępne są również poduszki od 5,89 zł oraz kołdra z mikrofibry 160 x 200 cm za 49,95 zł. Dodatkowo wszystkie ręczniki łazienkowe objęto promocją – drugi, tańszy produkt za 1 grosz.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

Start roku akademickiego? To też dobry moment na zrobienie zapasów

W gazetce Dino znalazło się kilka promocji wielosztukowych na produkty, które sprawdzą się przy szybkich posiłkach. Wszystkie makarony Kuchni Smaku objęto akcją, w której przy zakupie trzech najtańszy kosztuje 1 grosz. Podobna promocja dotyczy ryżu białego Kuchnia Smaku – przy zakupie dwóch opakowań każde kosztuje 2,45 zł, zamiast 3,49 zł. Są też opcje dla tych, którzy nie mają czasu na gotowanie. Gotowe danie Shoarma z kurczakiem, ryżem, sosem i surówką Yummy kosztuje 12,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch, podczas gdy pojedyncze opakowanie to 18,99 zł. Z kolei zapiekanki Passionata Iglotex przy zakupie trzech kosztują 2,25 zł za sztukę, zamiast 3,49 zł. W ofercie znalazły się również wszystkie mrożone warzywa z promocją drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej, co może być prostym sposobem na zrobienie większego zapasu do zamrażarki.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

Autor: Dino/ Materiały prasowe

Oferta na Wszystkich Świętych w Dino. Teraz wkład 7-dniowy Płomyk tylko 5,99 przy zakupie sześciu

W Dino rozbudowuje się również oferta związana z przygotowaniami do Wszystkich Świętych. W aktualnej gazetce szczególnie zwracają uwagę regulowane wkłady olejowe BIO8 Płomyk o deklarowanym czasie palenia do 7 dni. Jedna sztuka kosztuje 9,99 zł, natomiast przy zakupie sześciu cena wynosi 5,99 zł za sztukę.

Dostępny jest również parafinowy wkład Bispol WP4 o czasie palenia 4 dni – przy zakupie dziesięciu sztuk każdy kosztuje 2,95 zł. Znicz szklany D-5 można kupić za 7,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Ofertę uzupełniają m.in. sztuczne kwiaty i jesienne rośliny.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

Gazetka Dino nr 39/2026 obowiązuje od 23 do 29 września 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Gazetka dostępna jest na stronie: https://marketdino.pl/gazetki/lista/standard