Świętuj najsłodszy dzień w roku i poznaj historię kultowych draży

Od początków w Newark do globalnego brandu

1940 rok można określić jako przełomowy dla świata słodyczy. Wtedy właśnie Forrest E. Mars Sr. powrócił do Stanów Zjednoczonych i wspólnie z R. Brucem Murrie założył firmę M&M's Limited w Newark, New Jersey. W efekcie tej współpracy powstały pierwsze czekoladowe draże M&M'S®. Ich nazwa pochodziła od inicjałów obydwu panów.

W 1941 roku M&M'S® oficjalnie pojawiły się na sklepowych półkach, szybko zdobywając popularność wśród konsumentów. Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku, marka zaczęła się dynamicznie rozwijać, stając się globalnym gigantem wartym miliard dolarów. W latach 50. przysmaki stały się tak popularne, że aby odróżnić je od podróbek, postanowiono stemplować oryginalne draże znaną do dziś „M”. To posunięcie zapoczątkowało słynne hasło reklamowe „Look for the m on every piece”.

W 1960 roku na rynku zadebiutowały M&M'S® Fruit Chewies, które później przekształcono w popularne STARBURST. Lata 80. przyniosły kolejne sukcesy, kiedy M&M'S® jako pierwsze drażetki zostały wysłane w kosmos, stając się przekąską astronautów na promie kosmicznym. Co więcej, w 1984 roku zyskały miano „Oficjalnej przekąską Igrzysk Olimpijskich”. Dzięki strategii ujednolicenia produktu M&M'S® zdobyły rynki Azji i Pacyfiku, Australii i Europy.

1989 rok przyniósł innowację w postaci M&M'S® z masłem orzechowym. W latach 90. wprowadzono M&M'S Colorworks, oferując konsumentom czekoladowe draże M&M'S® w 21 różnych kolorach. W 1990 roku M&M'S® i batony Mars zostały oficjalnymi sponsorami Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej rozgrywanych we Włoszech. Dzięki głosom 11 milionów fanów w 1995 roku, do gamy kolorów dołączył niebieski, zastępując brązową drażetkę.

Pięć lat później draże M&M'S® zostały ogłoszone „Oficjalnymi słodyczami nowego tysiąclecia”, co było grą słów nawiązującą do rzymskiej cyfry MM oznaczającej rok 2000. W 2002 roku przeprowadzono pierwszą światową ankietę na temat ulubionego koloru M&M’S®. Oddano około 10 milionów głosów z każdego zakątka Ziemi. W 2004 roku M&M'S® uruchomiło platformę "My M&M'S", umożliwiającą klientom personalizację draży poprzez dodanie napisu, a w 2008 roku wprowadzono możliwość umieszczania na nich własnych zdjęć. W roku 2022 legendarna ekipa została powiększona o nową kobiecą postać i rzeczniczkę słodkości – Wiolę.

Misja marki M&M’S®

Misją marki M&M'S® jest zwiększenie poczucia przynależności u 10 milionów ludzi na całym świecie do 2025 roku. W tym celu powstał M&M'S® FUNd, który oferuje zasoby, mentoring, możliwości i wsparcie finansowe w przestrzeni artystycznej i rozrywkowej, aby wzmacniać relacje międzyludzkie. W 2022 roku marka powołała do życia Radę Doradczą M&M'S® FUNd. W jej skład wchodzą eksperci, którzy wspierają i napędzają globalne działania marki w zakresie różnorodności, inkluzywności oraz zapewnienia poczucia przynależności.

M&M'S® nawiązał również współpracę z GLAAD, największą na świecie organizacją wspierającą media LGBTQ+. GLAAD koncentruje się na zwiększaniu odpowiedzialności mediów i zaangażowaniu społeczności w celu zapewnienia, że autentyczne historie LGBTQ+ są widziane, słyszane i aktualizowane.

M&M’S®, a zrównoważone kakao

Kakao to jeden z kluczowych surowców, bez którego nie byłoby kultowych produktów czekoladowych Mars Wrigley, w tym M&M’S®. Dlatego jego sposób pozyskiwania jest szczególnie ważny. Mars Wrigley w 2018 roku, zdefiniował globalną strategię „Kakao dla Pokoleń”. Jej celem jest zapewnienie realnych trwałych i pozytywnych zmian w łańcuchu dostaw tego surowca. Działania, które są podejmowane, pomagają zachować lasy, chronić dzieci i zwiększać dochody rolników. Wszystko po to, aby rodziny uprawiające kakao mogły prosperować. Od 2023 roku 100% kakao kupowanego dla bezpośredniej działalności fabryk Mars Wrigley w całej Europie pochodzi z odpowiedzialnych źródeł. Firma zobowiązała się również do tego, aby do 2025 roku 100% globalnie wykorzystywanego kakao było pozyskiwane odpowiedzialnie.

i Autor: materiał prasowy M&M'S

