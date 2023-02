Szacunek dla kobiecości celebrowano już starożytnym Rzymie. Sprawdź, kiedy jest Dzień Kobiet 2023 i jak obchodzi się to święto w Polsce i na świecie

Co to jest Oxycodone? Popularny lek bywa używany jako narkotyk

Kiedy wypada Dzień Kobiet 2023? Odpowiedź na to pytanie powinni znać wszyscy, którzy zamierzają świętować. Data tego święta jest stała. Każdego roku przypada ono w tym samym terminie czyli 8 marca. Jak pisaliśmy wyżej w 2023 roku Dzień Kobiet wypada w środę. W Polsce Dzień Kobiet zyskał popularność w czasach PRL-u. Powszechnym zwyczajem było wtedy wręczanie paniom goździków i rajstop. Z tego powodu niektórzy nie szczędzą złośliwości nazywając je świętem komunistycznym. Być może dla wielu to marna wymówka, gdy 8 marca zapomną o życzeniach i prezentach na Dzień Kobiet. Jednak, jak pisaliśmy wyżej to święto istnieje od ponad stu lat. W większości krajów obchodzi się je standardowo: panie zostają obdarowane przez panów bukietem kwiatów lub słodkościami. Są też wyjątki. W Iranie Dzień Kobiet jest zabroniony.

Dzień Kobiet. Jaka jest historia święta?

Szacunek dla kobiecości celebrowano już starożytnym Rzymie. Pierwszy dzień marca był świętem macierzyństwa oraz płodności. Matronalia były też zapowiedzią nowego początku, który kojarzył się z nadchodząca wiosną. Z tej okazji mężowie obdarowywali swoje żony upominkami, a one składały bogini Junonie w ofierze kwiaty i modliły się o pomyślność. Dzień Kobiet jaki znamy dzisiaj ma swój początek w Stanach Zjednoczonych. Jego geneza związana jest z ruchami robotniczymi, które narodziły się w Europie i Ameryce Północnej na początku XX wieku. Początkowo był obchodzony 28 lutego. 8 marca 1908 roku kobiety zatrudnione w fabryce tekstylnej zorganizowały strajk domagając się m.in. równych płac. Właściciel placówki zamknął je w środku, by uniknąć rozgłosu. W budynku wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło 129 kobiet. Rok później, a dokładniej 28 lutego 1909 roku, w ramach upamiętnienia ofiar, odbyły się pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet. Jenak już w 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet przypadający 8 marca i tak już zostało do dzisiaj. Z założenia święto służyło krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet.

Dzień Kobiet na świecie. Jakie są zwyczaje?

W Portugalii i Rumunii na ogół panie świętują Dzień Kobiet bez panów. Organizują sobie tzw. "babski wieczór" - w noc 8 marca spotykają się na przyjęciu w gronie wyłącznie kobiet. Dzień Kobiet zabroniony jest m.in. w Iranie. W 2007 roku irańska policja pobiła 100 osób, które planowały zgromadzenie z tej okazji oraz zaaresztowała wiele kobiet. We Włoszech obchody 8 marca zaczynają się już tydzień wcześniej – na murach i słupach wiszą plakaty oraz ulotki symbolizujące święto. W Dniu Kobiet każda pani zostaje obdarowana bukietem kwiatów. Co ciekawe, kobiety również wręczają podarki swoim koleżankom, matkom, siostrom czy znajomym. W Chinach paniom należy się pół dnia wolnego w pracy, a wiele sklepów oferuje specjalne zniżki. W Wietnamie obchodzi się to święto dwa razy w roku – 8 marca i 20 października. Tu wręcza się głównie goździki. Wielka Brytania stawia na edukację i szerzenie wiedzy o kobietach, których dokonania zapisały się na kartach historii. W tym dniu można wziąć udział w rozmaitych spotkaniach i wykładach między innymi na temat szeroko rozumianego równouprawnienia. Dzień Kobiet to oficjalne święto również w: Albanii, Algierii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, Kubie, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie oraz Zambii.

Jakie kolory symbolizują Międzynarodowy Dzień Kobiet?

Fiolet, zieleń i biel to kolory Międzynarodowego Dnia Kobiet. Zostały one zaproponowane jako symbol walki o równouprawnienie przez Brytyjską Unię Społeczno-Polityczną Kobiet w 1908 roku. Fiolet symbolizuje sprawiedliwość i godność, zielony - nadzieję, biały – czystość.

Dzień Kobiet 2023. Jaki prezent kupić na Dzień Kobiet?

W Polsce Dzień Kobiet cieszy się dużą popularnością. Według sondażu zrealizowanego w 2020 roku na zlecenie serwisu „Prezentmarzeń” wynika, że 84 procent respondentek przyznało, iż świętuje 8 marca, połowa z nich spodziewa się miłego upominku od mężczyzn. Jedna czwarta uczestniczek badania liczy na kreatywność partnera i niespodziankę. Jaki prezent na Dzień Kobiet 2023? Wszystko zależy od tego, jak dobrze znamy obdarowywaną osobę. Z sondażu wynika, że najgorszym prezentem jest ten kupiony przez przypadek. Prawie połowa ankietowanych potwierdziła też, że najbardziej drażnią je drwiny ze strony mężczyzn oraz wymuszone świętowanie. Polki przyznały, że cieszą je kwiaty i słodycze ale, to czego najbardziej pragną - nie tylko od święta - to miłość, wsparcie i partnerstwo.

ZOBACZ TEŻ: Tak ubierają się eleganckie kobiety po 50-tce. Sprawdź, jak się ubierać, by wyglądać olśniewająco

Sonda Świętujesz Dzień Kobiet? Tak, obdarowuje kwiatami kobiety, które mnie otaczają Tak. Zawsze kupuję sobie prezent Tak Nie