Szary kolor ugotowanych ziemniaków to przeszłość. Wystarczy jeden tani dodatek

Tradycyjne polskie dania trudno wyobrazić sobie bez ziemniaków, jednak często po ugotowaniu tracą one swój jasny kolor i stają się po prostu sine.

Taka wizualna zmiana wynika z naturalnych reakcji chemicznych i w żaden sposób nie obniża walorów smakowych potrawy.

Prosty sposób naszych babć pozwala skutecznie zabezpieczyć warzywa przed utratą apetycznego wyglądu w trakcie gotowania.

Ziemniaki od wielu pokoleń stanowią fundament rodzimej gastronomii. Najczęściej podajemy je w formie klasycznego dodatku do mięs i surówek, choć w sezonie letnim świeże bulwy smakują doskonale nawet bez żadnych urozmaiceń. Niestety gospodynie często muszą mierzyć się z bardzo irytującym kłopotem, jakim jest utrata złocistej barwy warzyw tuż po odcedzeniu z wrzątku. Zamiast zachęcać do jedzenia, kartofle pokrywają się nieatrakcyjnym i szaro-niebieskim odcieniem. Taka zmiana wizualna w żadnym stopniu nie psuje smaku ani nie obniża wartości odżywczych dania, jednak potrafi skutecznie popsuć estetykę całego obiadu i wywołać mylne wrażenie zepsucia.

Dlaczego ziemniaki sinieją po ugotowaniu? Wszystko przez procesy chemiczne

Za pogorszenie wyglądu ulubionych warzyw odpowiadają w pełni naturalne zjawiska. Główną przyczyną są zawarte w bulwach związki chemiczne, głównie fenole. Kiedy woda wrze, substancje te wchodzą w gwałtowną reakcję z jonami żelaza, które występują zarówno w samych warzywach, jak i w zwykłej kranówce. Pod wpływem tlenu dochodzi do utleniania i powstawania ciemnych barwników. To, jak bardzo potrawa zsinieje, zależy od wybranego gatunku, właściwości gleby oraz twardości wody. Problem ten można jednak bardzo łatwo zniwelować domowym sposobem.

To najlepszy sposób na sine ziemniaki

Rozwiązanie tego problemu doskonale znały już nasze babcie. Aby zachować idealny wygląd obiadu, wystarczy dolać do garnka łyżkę soku z cytryny podczas gotowania warzyw. Kwaśne środowisko skutecznie hamuje procesy odpowiedzialne za ciemnienie i gwarantuje jasną barwę. Bulwy prezentują się niezwykle świeżo, a sam dodatek cytrusa nie zmienia ich tradycyjnego smaku. Tę niezawodną metodę warto wdrożyć zwłaszcza przy przygotowywaniu posiłku dla gości, gdy zależy nam na nieskazitelnym wyglądzie talerza.

