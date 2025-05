Film „Konklawe" miał premierę w 2024 roku. W produkcji opartej na powieści Roberta Harrisa główne role grają Ralph Fiennes, Stanley Tucci i John Lithgow. Akcja skupia się na fikcyjnym spisku odkrytym przez grupę kardynałów, którzy pracują nad wyborem nowego papieża. Film można obejrzeć w ramach subskrypcji na Amazon Prime Video. Gdzie nagrywano film?

Wybór nowego papieża i głosowanie kardynałów odbywa się w Kaplicy Sykstyńskiej. Jednak twórcy filmu „Konklawe”, który miał premierę w 2024 roku, nie nakręcili zdjęć w tym miejscu. Z realizacją scen produkcja przeniosła się na przedmieścia Rzymu, na teren słynnego studia filmowego Cinecittà.

Tajemnicze miejsca Watykanu w wyobraźni filmowców. Gdzie kręcono film „Konklawe”?

Poszukiwania scenerii i scenografii do filmu „Konklawe” rozpoczeły się w 2022 roku. Dla filmowców było to trudne zadanie — nagrywanie we wnętrzu Watykanu i Kaplicy Sykstyńskiej jest niemożliwe. Jednak przy pomocy starych nagrań i zdjęć oraz wiedzy katolickich doradców i ekspertów udało się stworzyć plan w legendarnym Cinecittà Studios. To studio filmowe położone na przedmieściach Rzymu, w którym powstawały największe filmowe dzieła Federico Felliniego (m.in. „La Dolce Vita”, „Osiem i pół”). Dla Felliniego Cinecittà było drugim domem, ale nie tylko on tu tworzył. Powstawały tu także „spaghetti westerny” Sergio Leone. Martin Scorsese nagrywał tu „Gangi Nowego Jorku”, a Mel Gibson „Pasję”. Ogólnie w studiu, które powstało w latach 30. ubiegłego wieku, zrealizowano tysiące produkcji. Na potrzeby filmowców zbudowano także tysiące scenografii. Kaplic Sykstyńskich było klika. Jedną z ostatnich stworzono, gdy Nanni Moretti kręcił „Habemus papam – mamy papieża”. Resztki tych dekoracji udało się odnaleźć w magazynie. Producenci „Konklawe” odrestaurowali je i zaaranżowali na nowo. Jak informuje „Los Angeles Times”, montaż trwał prawie 10 tygodni, a kolejne osiem tygodni zajęło zbudowanie dodatkowych zestawów Domu Świętej Marty. Co ciekawe, chociaż dywany w prawdziwej Kaplicy Sykstyńskiej są beżowe, scenografka zdecydowała o położeniu czerwonej wykładziny. Według Suzie Davies tak było bardziej ekstrawagancko i efektownie.

Cinecittà Studios w Rzymie tu powstała Kaplica Sykstyńska i Dom Świętej Marty z filmu „Konklawe”

W Cinecittà Studios powstał także Dom Świętej Marty. Miejsce, w którym kardynałowie przebywają w izolacji, zyskało bardziej nowoczesny, surowy charakter. Suzie Davies zainspirowała się włoskim architektem Carlo Scarpą i brutalistyczną architekturą, tworząc atmosferę przypominającą więzienie. Kontrast między ciepłymi czerwieniami i złotem Kaplicy Sykstyńskiej a chłodnymi błękitami Domu Świętej Marty miał podkreślić napięcie i dylematy moralne bohaterów.

Poza studiem Cinecittà ekipa filmowa wykorzystała blisko 50 lokacji w Rzymie i okolicach. Wojskowa stołówka posłużyła jako jadalnia Domu Świętej Marty. Ospedale Santo Spirito w Rzymie, czyli Szpital Ducha Świętego — najstarszy szpital w Europie, który dziś pełni funkcję centrum kongresowego, na potrzeby filmu zamienił się w dziedziniec Watykanu. Natomiast w Palazzo Barberini (Pałac Barberinich) zawisł 15-metrowy krucyfiks. A wnętrza włoskiego Pałacu Królewskiego w Casercie stanowiły część Watykanu.

Zwiedzanie Rzymu śladami „Konklawe”

Jeśli chcemy odwiedzić miejsca związane z filmem, możemy bez problemu wybrać się na zwiedzanie Cinecittà Studios. Choć w studiu filmowym wciąż powstają filmy, część można zwiedzać z przewodnikiem. Warto jednak wcześniej się umówić, jeśli chcemy, by przewodnik mówił po angielsku — taka wycieczka odbywa się tylko raz dziennie. Jednak jeśli nie zdążymy, wycieczka po włosku też ma swoje uroki. Na miejscu zobaczymy mnóstwo pozostałości po scenografii z największych produkcji. Zwiedzać można także Palazzo Barberini, gdzie znajduje się Galleria Nazionale d'Arte Antica, czyli Muzeum Narodowe Sztuki Dawnej, gdzie wystawiane są dzieła m.in. Caravaggia, Rafaela czy El Greco. Warto jednak także wybrać się do Watykanu i zwiedzić muzea oraz Kaplicę Sykstyńską, by porównać wyobrażenia filmowców z rzeczywistością. Trzeba jednak pamiętać, że w Kaplicy Sykstyńskiej nie można robić zdjęć, nawet tych amatorskich.

