Takie klientki doprowadzają fryzjerów do szału. Nie rób tego w salonie fryzjerskim pod żadnym pozorem

Takie klientki doprowadzają fryzjerów do szału

Każda kobieta raz na jakiś czas odwiedza salon fryzjerski, aby odświeżyć swoją fryzurę lub zupełnie ją zmienić. Mówi się, że znaleźć dobrego fryzjera jest ciężko. A jak sprawa wygląda od drugiej strony? Stylistka fryzur Thee Meleika Lawrenc w krótkim filmiku, który zamieściła na TikToku wymieniła trzy najbardziej irytujące typy klientek. Jej zdaniem takie zachowania każdego fryzjera wyprowadzą z równowagi i z pewnością utrudniają mu pracę. Które zachowania nie są mile widziane w salonie? Masz któreś z tych przewinień na sumieniu?

3 zachowania klientek, które irytują fryzjerów

W krótkim filmiku na TikToku fryzjerka wymieniła trzy najbardziej wkurzające zachowania, które zaobserwowała u swoich klientek i uważa, że na pewno wielu innych stylistów się z nią zgodzi. Po pierwsze odrzucanie włosów do tyłu, gdy ekspert w swoim fachu celowo umieścił je z przodu. Drugą kwestią jest chęć pomagania fryzjerowi, na przykład podczas rozczesywania włosów. Dla stylisty może być to oznaka, że klientka nie do końca ufa jego umiejętnościom. Fryzjerzy nie mogą się skupić również, gdy kobieta na fotelu zbytnio się wierci i co chwile zmienia pozycję. Nagranie z denerwującymi zachowaniami u fryzjera, które opublikowała na swoim profilu Thee Meleika Lawrenc robi furorę w sieci - obejrzano je dotychczas 225 tys. razy.