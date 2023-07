Takie mieszkanie to "zaproszenie" dla złodzieja. Tak okradają w czasie wakacji. Jak zabezpieczyć dom przed włamaniem?

Jak prać czarne ubrania, aby nie było na nich białego meszku? Wrzuć do pralki tę jedną rzecz, a zaoszczędzisz czas i nerwy

Okres letni to najlepszy sezon dla włamywaczy. Wynika to z prostego faktu - w okresie wakacyjnym najwięcej osób udaje się na dłuższe urlopy poza miejsce zamieszkania. Niestety lokatorzy przed wyjazdem często nieświadomie popełniają podstawowe błędy, które mogą ich kosztować utratę majątku. Przez te błędy mieszkanie staje się wręcz "zaproszeniem" dla włamywacza. Przede wszystkim warto poprosić zaprzyjaźnionego sąsiada, aby podczas naszej nieobecności wieczorem chociaż na kilka minut zapalał światło w pomieszczeniach. To odstraszy złodzieja, gdyż dostanie sygnał, że w mieszkaniu ktoś przebywa. Ważne, aby sprawdził również, czy drzwi balkonowe lub wejściowe nie są uszkodzone przez złodzieja.

Najgorsze błędy lokatorów, przez które dochodzi do włamania

Istnieje kilka istotnych błędów, którymi kusimy włamywaczy. Po pierwsze pozostawianie na widoku drogocennych rzeczy, które kuszą rabusia. Są to na przykład aparaty fotograficzne czy komputery. Przed wyjazdem warto spisać ich numery seryjne i oznaczyć je trwałym markerem. Dzięki temu potem będzie łatwiej je odzyskać. Drugą ważną kwestią jest przechowywanie biżuterii czy gotówki. Często trzymamy je w przysłowiowej "skarpecie", czy w szafce nocnej. Te miejsca złodzieje sprawdzają zawsze w pierwszej kolejności. Wymyśl lepszy schowek lub na czas urlopu oddaj je w ręce zaufanej osoby na przechowanie. Trzecim błędem jest pozostawianie uchylonych okien. To właśnie przez nie włamywaczowi najłatwiej jest się dostać do domu.

